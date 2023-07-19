Как ЮАР демонстративно и публично объявила Путина трусом 9 Telegram-канал «CYNIC»

19.07.2023, 15:41

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Кремль повышал ставки трижды, а затем скинул руку.

ЮАР, конечно, поступила гениального, выставив Путина перед коллегами по БРИКС жалким трусом.

Следим за историей:

1) Сначала ЮАР хочет выйти из-под зоны действия МУС. В ЮАР звонят коллеги из Вашингтона и Лондона - ЮАР говорит, что уже выйти из-под действия МУС не желает.

2) Кремль говорит о том, что на встрече хочет присутствовать Путин.

3) ЮАР по дипломатическим каналам просит, чтобы Путин не приезжал, а вместо него прибыл Лавров.

4) Кремль в бешенстве отправляет бумажку, в которой говорит, что никакого Лаврова отправлять не будет, а прилетит Путин.

5) ЮАР публикует письмо-шантаж от Кремля, ставя Путина на растяжку политической воли.

6) ЮАР публично объявляет о том, что в рамках БРИКС будут встречаться все (!) президенты стран-членов.

7) Кремль понимает, что его поставили в неудобное положение, вытянув грязное белье на публичное обозрение, поэтому пишет угрозу в ЮАР, говоря о том, что арест Путина будет расценен как объявление войны РФ.

8) ЮАР вновь прибегает к удачному способу воздействия - сливает данные угрозы Кремля, беря Москву на «слабо».

9) Москва, поджав хвост, заявляет о том, что она письмо с угрозами не писала.

10) ЮАР (а не Кремль) сливает информацию о том, что вместо Путина прибудет Лавров.

ЮАР действовала очень профессионально на шантаж, давая возможность Кремлю закапывать себя поглубже.

После того, как Индия (вторая экономика БРИКС) отказалась от введения единой валюты, необходимо было показать «силу» организации, претендующей на управление мировой политикой.

Кремль встал в позу, решив, что он может управлять действиями ЮАР, а затем встал раком и медленно ретировался, прикрывая оголенный зад.

Все наблюдали за тем, как Кремль попытается «прогнуть» ЮАР. А вышло позорище - трусливое позорище даже побоялось само сообщить о том, что оно не приедет, а вместо него на сцену БРИКС отправится кляча неприятной наружности.

Многоходовочка. Кремль мог не позориться и изначально отправить Лаврова. По тихому. Но Кремль сам начал брыкаться, рассказывая о том, что никакой Лавров не прилетит, а должен полететь Путин, а потом Кремль сам отправил Лаврова, но Песков уже об этом не сообщил.

Теперь задаем вопрос относительно того, кто управляет глобальной мировой политикой. Безусловно тот, кто очень аккуратно и тихо намекнул ЮАР о том, что из-под зоны влияния МУС выходить не стоит. ЮАР после этого никакие подробности не публиковала. Тихо сообщила о том, что передумала.

Так что Лондон и Вашингтон разыграли превосходную покерную партию за другим столом.

Они подняли ставку один раз - когда приказали ЮАР «сидеть под зоной МУС». Кремль повышал ставки трижды, а затем, наполнив чемодан, скинул руку.

«Банк» наш. Китай с улыбкой достает из-под стола ведро вазелина, чтобы поиграть с Россией в сюзерена и вассала.

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