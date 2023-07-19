В Минэкономики сказали, какие членские взносы вскоре будут платить дачники 3 19.07.2023, 15:47

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Какой величины будут эти взносы?

Изменение подходов к порядку формирования размеров членских взносов дачников предполагает принятый в конце мая 2023 года указ Лукашенко №115 «О садоводческих товариществах». О нюансах нововведения БелТА рассказала консультант юридического управления Министерства экономики Ирина Скачкова.

По словам специалиста, вопрос о членских взносах «весьма чувствительный». По нормам сегодняшнего дня, членские взносы вносятся в равном размере вне зависимости от размеров земельных участков. Не все дачники считают такое положение дел справедливым, полагая, что тот, кто владеет несколькими земельными участками и платить должен больше, отметила Ирина Скачкова.

«Выходит, что величина членского взноса рассчитывается на основании сметы доходов и расходов товарищества. Если она взимается в равном размере, то приобретение одним и тем же членом в том же товариществе второго и последующих участков сокращает общее количество членов и, как следствие, увеличивает финансовую нагрузку по взносам для оставшихся членов», - отметила специалист.

Новым указом Лукашенко, а он вступит в силу 2 декабря 2023 года, определен иной подход к формированию членских взносов. Решать, сколько собирать от каждого дачника, будет принимать общее собрание садоводческого товарищества.

«Решение может быть принято, если за него проголосовало не менее 2/3 от общего количества членов товарищества, присутствовавших на собрании либо принявших участие в заочном голосовании», - резюмировала Ирина Скачкова.

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