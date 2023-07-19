Сбитый Минюст

Сбитый Минюст1
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 19.07.2023, 15:53
- 4,324
«Иноагент» успешно контратакует.
Распустившийся Минюст, начавший записывать в «иноагенты» всех, кто не нравится начальству, столкнулся с успешным противодействием в суде и был «сбит», получив судебную «ракету» в сопло разогретого «иноагентского» двигателя.
Во Владивостоке Советский райсуд признал незаконным и подлежащим отмене решение Минюста от марта 2023 года о признании «иноагентом» критика региональных властей, журналиста, автора телеграм-канала Даниила Губарева.
Представители Минюста в суде не смогли доказать иностранного финансирования: аргумент о проживании Даниила Губарева в Сингапуре судью не убедил.
Сначала судья в Воронеже оправдывает пикетчика, вышедшего с плакатом «Остановите войну», теперь позитивная новость приходит из далёкого Владивостока. Пусть это исключения из репрессивной практики, но все же, хорошо, что они есть.
Телеграм-канал «СерпомПо»