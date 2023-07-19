«Уничтожаются единицы учреждений, которые давали качественное образование в Беларуси» 4 19.07.2023, 16:08

2,140

Педагог — о ликвидации лицеев в Минске.

В Минске закрылись два лицея: №1 в Московском районе и №2 в Ленинском. Как заявил председатель комитета по образованию Мингорисполкома Андрей Стригельский, сегодня «нет потребности в таком виде учреждения, как общеобразовательный лицей».

Вместо лицеев будет новый корпус Минского городского педагогического колледжа и обычная средняя школа. Городские власти назвали это «модернизацией сети образовательных учреждений».

По словам чиновника, для получения профильного образования на третьей ступени (это значит, в 10-11 классах) созданы условия во всех школах и гимназиях беларусской столицы, действует большая сеть профильных классов.

Но можно ли сравнить профильные классы с углубленным изучением определенных предметов с лицеями, в которых и педагоги, и ученики были сильнее, а стандарты обучение выше?

— Я считаю, что это преступление, — оценивает происходящее опытный преподаватель, учитель математики и информатики Сергей Ольшевский.

— На мой взгляд, уничтожаются единицы учреждений образования, которые давали качественное образование в Беларуси.

Педагог приводит статистику за 2018 год (по его словам, последний год, когда централизованное тестирование работало адекватно): средний балл ЦТ по математике по всей стране составлял 32,32, в лицее №1 — 70,29, в лицее №2 — 69, 36. Не менее красноречива картина баллов ЦТ по физике: по стране — 26,9, в лицее №1 — 69,33, в лицее №2 — 62,66. То есть, лицеисты показывали лучшие результаты — в два и более раза.

— И это было после 2015 года, когда в школы вернули возможность открывать профильные классы, — обращает внимание Сергей Ольшевский. — Ведь, как показала практика, «вернуть возможность открывать профильные классы» не равно «давать детям качественное образование». Не такое ли образование нужно сохранять и тиражировать? Не преступление ли это?

Почему, а главное, у кого, в Беларуси сегодня «нет потребности» в лицеях — вопрос открытый. Возможно, тем же людям, которые инициировали фактическое уничтожение частных учреждений образования и усиленную идеологизацию и милитаризацию, под видом «патриотического воспитания», в государственных школах, гимназиях и университетах?

Впрочем, отметим, что три лицея в Минске пока еще продолжают работать: областной, лицей БНТУ и лицей БГУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».