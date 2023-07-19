Политолог: Паранойя Путина обострилась 1 19.07.2023, 16:16

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Петр Олещук

Смена власти в России будет инициирована сверху.

Министерство обороны РФ увольняет командиров из некоторых наиболее боеспособных частей и соединений.

Так генерал-майор Владимир Селиверстов был отстранен за свои пререкания с командованием ВС РФ. Пропал и российский генерал Сергей Суровикин, который впал в немилость после бунта ЧВК «Вагнер».

Сайт Charter97.org спросил у политолога, доцента Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петра Олещука, с чем связана череда зачисток в российском генералитете:

— Это комплексная проблема. В целом нынешняя российская власть является продолжением советской. Одной из отличительных черт советского режима было острое недоверие к военным, генералитету. Самым ярким примером этого были, например, репрессии 1937-го года. Тогда устраняли всех наиболее образованных, квалифицированных военных, потому что опасались с их стороны увидеть некие бонапартистские заговоры и подобные попытки захватить власть.

Российская традиция относиться к военным и генералам настороженно имеет давний генезис. Сейчас же в РФ в условиях, когда фактически была попытка вооруженного мятежа, обострилось недоверие, которое очень органично ложится на личную паранойю Путина. Он очень настороженно относится ко всем и ко всему, постоянно опасаясь покушений или других попыток отстранить его от власти.

В общем, здесь причина комплексная, все наложилось и, действительно, российская власть, имея или не имея на то какие-либо основания, пытается противостоять возможной угрозе.

— Вы упомянули мятеж Пригожина. Как вы его оцениваете? Он провалился или главе ЧВК «Вагнера» и тем, кто за ним мог стоять, удалось чего-то добиться?

— Им удалось добиться того, что Пригожин до сих пор живой и продолжает заниматься активной деятельностью, пускай и в другом формате. Честно говоря, подозреваю, что если бы не этот мятеж, то с Пригожиным могло бы случиться что-то странное, как это происходило со многими другими деятелями.

Вспомним всем известного боевика «Гиви», а таких историй на самом деле было много. Конечно, Пригожин — не «Гиви», а человек довольно близкий к Путину, но все-таки ситуация развивалась не очень хорошо для него. Он же взял инициативу в свои руки и пока что с ним все не так плохо.

При это нужно понимать, что является критерием успешности или неуспешности. Вряд ли Пригожин всерьез намеревался захватить власть в России. Однако его мятеж показал очень высокую слабость российской власти и то, что буквально любой может захватывать российские города. Российскому обществу же это безразлично.

Завтра какой-то полевой командир захватит большой город, а для россиян по большому счету это ничего означать не будет. Наверное, это логичный результат той политики пропаганды, которую российский режим выстраивал десятилетиями. Главное — не лезть в политику, государство, никаким образом нигде не появляться, тогда все будет хорошо.

В такой ситуации мы видим, что в России может произойти любой переворот, никто за Путина не выйдет. Если, например, завтра кто-то Путина свергнет и скажет народу: «Смотрите, у нас больше Путина нет. Есть другой товарищ». Очевидно, что никаких протестов или других действий со стороны россиян это не вызовет.

— Вчера Игорь Стрелков-Гиркин, который является одним из рупоров российских ультрапатриотов, заявил, что «Путина нужно убрать». Есть ли в России серьезная сила, которая выступает за смещение главы Кремля?

— Понимаете, они-то может быть и выступают, но непублично. До недавнего времени об этом говорили только остатки разгромленной либеральной российской оппозиции, которая преимущественно говорила об этом за пределами РФ.

Внутри РФ никто об этом всерьез не говорил. Тем не менее мы видим, что формируются эти ультрапатриотические силы вокруг Гиркина и других. Гиркин выражает мнение части российского общества.

Стоит понимать, что наибольшая угроза для режима Путина идет именно со стороны таких, как Гиркин. Насколько бы комичной фигурой на данный момент Гиркин не выглядел. Факт, что он выражает интересы определенной части общества.

Честно говоря, хоть сейчас КПРФ в России — опереточная структура, совершенно несерьезная, полностью поддерживающая режим, но вот именно какие-то коммунистические настроения тоже могут быть для российской власти очень опасны. Я говорю об этом в том контексте, что какие-то представления о либеральных свободах для россиян очень далеки и малопонятны. Выборы, права человека — что-то совершенно чуждое им и непонятное. Другое дело — социальная справедливость. Вот это то, что понятно всем.

В условиях обострения экономической ситуации, вопрос социальной справедливости будет становиться все более острым. Темы поражений из-за коррупции, того, что во власти засели воры (тема, которую качает Гиркина) и соцсправедливость — вот они потенциально очень опасны для российской власти. Они могут найти довольно-таки серьезный отклик среди россиян, которые могли бы очень долго поддерживать Путина, если бы он постоянно демонстрировал геополитические победы.

Если же побед нет, а вырисовываются поражения, то тогда могут вспомнить все. В том числе социальное расслоение и все, что с этим связано. Пока же это публично воплощается вот в таких комичных фигурах, как Гиркин.

— Как может развиваться ситуация в РФ, учитывая эти недовольства, открытую критику Путина?

— Знаете, сложно прогнозировать. Там общество настолько закрытое и настолько все процессы непубличные, что их анализировать сложно. Напомню, например, как западные кремлеологи полностью прозевали распад СССР. Никто не мог предположить, что это произойдет еще и за очень короткий исторический период.

При этом характерно, что всегда эти процессы в России инициировались не снизу, а сверху. Например, февральскую революцию провели люди, близкие к царю. СССР развалили высшие партийные руководители республик. Этот процесс и в этом раз будет запущен сверху.

Какие же процессы начнутся снизу — никто сказать не может. Вполне может быть, что все это недовольство выльется в хаотичные беспорядки, движения, власть полевых командиров и тому подобное.

Когда же этом начаться — никто не скажет. Пока же руководство РФ и то, что можно назвать российской политической элитой, довольно спаянные. Однако то, что между ними не видно разлада, не означает, что его нет.

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