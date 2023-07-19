Что происходит с ценами на жилье в Минске? 2 19.07.2023, 16:23

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В лидерах продаж — квартиры до 50 «квадратов».

Минчане активно покупают жилье. В топе продаж — однушки и двушки. Уверенно растет спрос на вторичку, отмечает «Онлайнер».

Всего же с апреля по июнь в столице совершено 4136 сделок купли-продажи. Это на 25% больше, чем за три первых месяца текущего года. И на 8, чем в первом квартале минувшего. Такие данные приводит в своей аналитике Национальное кадастровое агентство.

С апреля по июнь текущего года покупатели охотнее приобретали 1- и 2-комнатные квартиры. Их общая доля составила 78% от общего числа сделок за этот период. Наибольшим спросом пользовались квартиры площадью от 35 до 50 «квадратов». На первичном рынке средняя цена за «квадрат» во втором квартале текущего года в долларовом выражении выросла по сравнению с первым кварталом.

Она увеличилась на 5% на 1- и 2-комнатные квартиры и составила $1370 за «квадрат». На 3-комнатные — на 3%, это $1230 за «квадрат». А вот на вторичном рынке средние цены в долларовом выражении особо не изменились. Для 1-комнатных квартир — это $1440 за «квадрат», 2-комнатных — $1260, 3-комнатных — $1200.

Лидером по количеству сделок стал Фрунзенский район. С апреля по июнь здесь продано 827 квартир, из них 815 на вторичном рынке. А вот на новые квартиры ажиотажа не наблюдалось. Доля сделок купли-продажи на первичном рынке составила 10 процентов от общего числа. Самой дорогой стала четырехкомнатная квартира в жилом комплексе Depo площадью 124,1 кв. м в доме по адресу ул. Киселева, 6б. Она обошлись покупателю в $486 тыс.

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