ВСУ: Есть продвижение на Мелитопольском направлении 1 19.07.2023, 16:35

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Взяты высоты в Старомайорском.

На Мелитопольском направлении есть продвижение Сил обороны на расстояние около 1 км, а на Бердянском направлении украинские военные заняли господствующие высоты в Старомайорском, благодаря чему доминируют над противником. Как пишет liga.net, об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.

«Констатируем, что есть продвижение ударных подразделений наших частей более одного километра вдоль линии фронта», – сказал Шершень.

По его словам, РФ сосредотачивает основные усилия на том, чтобы удержать опорные ротные пункты и не допустить дальнейшего продвижения Сил обороны.

Он отметил, что на направлении Большая Новоселка – Урожайное (Бердянское направление) сейчас «горячо», россияне применяют там беспилотники, в том числе «Ланцеты». По его словам, на оси Большая Новоселка – Старомайорское у украинских подразделений есть «большой объем работы» в наступательных действиях, они закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение и ведут контрбатарейную борьбу.

Шершень подчеркнул, что Старомайорское – это населенный пункт, возвышающийся над пересеченной местностью и являющийся важной господствующей точкой для огневого контроля. Российские оккупанты стянули сюда резервы, но проигрывают огневой контроль.

«Наши ударные подразделения здесь доминируют», – добавил он.

Старомайорское на карте:

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