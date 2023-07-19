«Ждал этого долго, поэтому был просто очень счастлив» 19.07.2023, 16:37

Алексей Протас рассказал, как узнал о дебюте в НХЛ за «Вашингтон».

Белорусский хоккеист Алексей Протас рассказал, как узнал о дебюте в НХЛ за «Вашингтон», пишет tribuna.com .

–Это было это было днем, по моему, часов в 11-12. Мне позвонили и сказали: «Жди звонка». Я приехал домой и у меня по было плану поспать и поехать на игру своей команды «Херши» в АХЛ. Я приехал домой и мне говорят, что меня сейчас поднимают, что на меня берут билеты и я вылетаю в Тампу. Что завтра игра и мне сегодня нужно быть. Я толком сообразить ничего не успел, сказал жене, очень порадовалась она, потом позвонила родителям, они тоже счастливы были.

Собрал вещи, за мной приехала машина, я поехал в аэропорт. Оттуда, по-моему, с одной пересадки я долетел в Тампу, не без проблем, скажем так. С задержками, было три или четыре задержки самолета. Долетел где-то к часу ночи.

Очень был счастлив, ждал этого долго, поэтому был просто очень счастлив и летел не сильно об этом думал, просто был очень рад, – поделился Протас.

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