Самый большой страх россиян 2 Алексей Гончаренко

19.07.2023, 17:02

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Алексей Гончаренко

Итак, давайте разберем, какая причина атаки на Одессу?

Самое главное: никакие действия Украины не спровоцировали ночную атаку. Россияне все равно атаковали бы и все равно бы напали. Поэтому это нужно помнить.

А теперь давайте подумаем. Здесь история не в Крымском мосту, здесь история в зерне.

«Зерновое соглашение» приостановлено. И самый большой страх россиян в том, что мы вместе с Турцией продолжим вывозить зерно из наших портов. Если это произойдет, это закончит все. И любые переговорные позиции России в «зерновом соглашении», и любые надежды на транзит аммиака, и подключение "Россельхозбанка" к SWIFT.

Ну и это закончит блокаду украинских портов. Исходя из логики, которую выстраивает российское руководство, они должны потопить сухогрузы с зерном, которые вышли из наших портов, когда соглашение приостановлено.

Потопят ли россияне сухогрузы под турецким флагом? Нет.

Поэтому, по сути, вчерашняя атака на Одессу – это попытка ударить наперед. Показать, что без России зерно вывозить нельзя. И что Россия не может потопить суда, но может условно нанести удар по инфраструктуре.

С нашей стороны, на самом деле, есть выход: от Одессы зависит продовольственная безопасность мира. Есть три крупнейших покупателя нашего зерна – Китай, Африка и ЕС. И вот через них можно давить на Россию.

Задача в этой партии проста: продавать свое зерно и заблокировать российское. Это сложно, но возможно.

Алексей Гончаренко, «Фейсбук»

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