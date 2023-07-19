Украинцев не пропускают через белорусскую границу 19.07.2023, 17:14

Случаи участились.

Одна из участниц Telegram-чата, посвященного прохождению границы, рассказала, что ей поставили штамп «Уезд забаронены» при прохождении польско-белорусской границы, пишет hrodna.life. По словам девушки, пограничникам не понравилось то, что в ее личной переписке речь шла о быстром отъезде в Россию, а в беседе она сообщила, что хочет задержаться в стране на несколько дней. По ее словам, такой запрет — не редкость.

К украинцам у белорусских пограничников особое внимание: их отводят на беседы и смотрят их телефоны. Чаще всего опрашивают мужчин, но женщин — тоже. В чате за последний месяц — десятки сообщений на эту тему.

Например, 13 апреля двух украинцев, едущих из Варшавы, полтора часа продержали на «разговоре» и не впустили в страну. По отзывам пересекающих границу, иногда их обыскивают тщательнее, чем белорусов.

Всего с 24 февраля 2022 по 12 мая 2023 в Беларусь прибыло 96 072 гражданина Украины: через украинско-белорусскую границу — 15 890, из Польши — 61 993, из Литвы — 14 592, из Латвии — 3 597.

Из-за ожидания на границе автобусы часто опаздывают — беседы затягиваются на несколько часов.

Проблемы также возникают с теми, у кого одновременно украинский и российский паспорта. Например, если в Беларусь въехали по российскому паспорту, а выезжать из Беларуси в Польшу хотят по украинскому.

«Всех, кто с Украины — со всеми отдельная беседа и проверка смартфонов! Но в этом нет ничего страшного и безобразного. Они просто спрашивают, что, куда, зачем, откуда на сколько. Там уже по ходу ответов задают наводящие вопросы. Но процедура совсем безобидная, хоть и немного неприятная. <…> Абсолютно не о чем переживать, только что задержат на 15 минут больше», — считает еще одна пользовательница.

По ее словам, такие беседы проводят «с любым иностранным гражданином» — например, с поляками и даже португальцами.

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