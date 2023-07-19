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«Комбо» на Южном фронте: ударом ВСУ ликвидированы два командира 1430-го полка ВС РФ

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  • 19.07.2023, 17:21
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«Комбо» на Южном фронте: ударом ВСУ ликвидированы два командира 1430-го полка ВС РФ

Подробности.

В Москве 18 июля похоронили двух высокопоставленных военных из 1430-го артиллерийского полка ВС РФ. Они были ликвидированы украинской армией на Запорожском направлении.

Об этом сообщает dialog.ua, со ссылкой на блогера Necro Mancer, который мониторит информацию о российской агрессии. Он обнаружил сообщение о похоронах офицеров ВС РФ на одном из Z-ресурсов.

Погибшие - заместитель комбата капитан Сергей Поляков под позывным «Пенза», а также начальник разведки данного полка майор Максим Луканин. Оба лишились жизни 11 июля в ходе украинского контрнаступления на Запорожском направлении.

Вот что пишет об их ликвидации Z-ресурс: «В начале июля в ходе очередного наступления ВСУ на позиции полка по одному из опорных пунктов был нанесен высокоточный военный удар в результате которого обрушилось здание, в котором укрывался личный состав… Находящиеся рядом Луканин и Поляков немедленно приступили к организации спасательных работ, откапывали выживших. Но противник вскрыл эти работы и нанес еще один ракетный удар, в результате которого погибли два офицера».

Ликвидированных похоронили на одном из военных кладбищ российской столицы.

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