«И где все эти хваленые ОБСЕ и ООН?» 5 19.07.2023, 17:26

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Белорусы призывают жестко ответить на издевательства над политзаключенными.

Политзаключенную, активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк могли избить в колонии перед этапом в психиатрический центр «Новинки».

Читатели сайта Charter97.org призывают международные структуры жестко ответить на издевательства над политзаключенными в нашей стране:

«Вместо того, чтобы власть окружила себя умньми, власть окружила себя уголовниками. Ну и власть. Дно какое-то омерзительное. Власти хочется быть на дне человеческого общества?»

«Про какие власти вы пишите? Это бандитская группировка, укравшая властные структуры Беларуси, которую возглавляет пахан Лукашенко, устроивший концлагерь на территории страны!»

«Так власть незаконная, т.е. сама уголовная. Чем она еще может себя окружать».

«Одна надежда только на заход добровольцев и Полка Калиновского в Беларусь… Но когда это будет — одному Господу Богу известно».

«И где все эти хваленые ОБСЕ, Красный Крест, Эмнисти, ООН, другие международные организации... Всем просто наплевать!»

«Им нужна торговля с хунтой, бизнес превыше всего!»

«ФИО начальника колонии в студию! Адрес, прописка. Месть должна быть лютой!»

«А можно Польша, Литва и Латвия полностью закроют границу для любой торговли, грузов и транзита? Без оглядки на евроспецозабоченников? Или жизни не важны?»

«Возмездие не за горами. Каждую лукашистскую мразь найдём и накажем сурово. Это наш долг», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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