Украина создает альтернативный маршрут вывоза зерна 19.07.2023, 17:47

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Он может пройти через Румынию.

После выхода России из «зерновой сделки» Украина создает временный маршрут для экспорта продовольствия по Черному морю, сообщает Reuters cо ссылкой на официальное письмо Украины для Международной организации судоходства ООН.

По данным агентства, в письме от 19 июля Киев подтвердил, что создает временный маршрут для перевозки зерна.

«Его цель — способствовать разблокированию международного судоходства в северо-западной части Черного моря», — сообщается в письме.

Маршрут, по данным СМИ, будет проходить через территориальные воды и исключительную морскую экономическую зону Румынии.

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