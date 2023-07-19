Дальнобойщик приехал из ЕС в Беларусь, где ему предложили стать информатором КГБ 19.07.2023, 18:17

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Ему позвонили с незнакомого номера посреди отпуска.

Читатель «Зеркала» Валентин работает дальнобойщиком в одной из стран ЕС уже больше пяти лет. А в промежутках между рейсами возвращается домой. Так случилось и этим летом. Но в этот раз мужчине неожиданно позвонили из милиции и предложили встретиться. На месте оказалось, что связывался с Валентином сотрудник КГБ, который хочет сделать его своим информатором.

Имя собеседника изменено в целях безопасности.

Посреди отпуска Валентину позвонили с незнакомого номера. Мужчина на том конце провода представился сотрудником милиции.

— Он предложил встретиться, хотел задать пару вопросов, — рассказывает Валентин и признается, что от такого неожиданного звонка он немного испугался. Но потом подумал, что вряд ли мог где-то засветиться, посоветовался с родственниками и решил встретиться со звонившим.

— Уже на месте этот сотрудник сказал, что «немного схитрил», а на самом деле он из КГБ. Показал удостоверение. Я пытался рассмотреть детальнее, но он так вскользь приоткрыл, на пару секунд. Поэтому фамилию и должность я не запомнил, — объясняет собеседник. — Потом предложил присесть: «Я знаю, вы работаете водителем, так?» Ну да. И все, пошла беседа. Он начал аккуратно, мол, вы не переживайте, то-сё. Основная тема была — видел ли я какие-то военные базы, стягивается ли техника к границе. Его интересовала именно границы с Польшей и Литвой. А я отвечаю, что ничего не видел, ничего не знаю — в общем, дурака включил. Ну да, ездят где-то военные машины. Ну и что? Он за это ухватился: «А какая форма у солдат?» — «Да не знаю, зеленая». И вот он так пытался что-то узнать, а я отвечал по-минимуму.

Этот сотрудник тогда еще сказал: «Просто я с вашими коллегами общался, тоже водителями. И многие подтверждают, что такое есть». Но я повторял, что ничего не знаю, и вообще больше работаю западнее Польши и Литвы. А у него еще глаза как у лисы, бегали постоянно. Смотришь и не поймешь, правду он говорит или нет. Судя по тому, как он меня вытащил на разговор, заявив, что сотрудник отдела милиции, то может и во время беседы подмухлевывал. Мол, нас таких много, ты тоже подключайся.

Беседа с сотрудником КГБ заняла менее 20 минут. Мужчина отмечает: отвечал на вопросы неохотно, и в какой-то момент они стали повторяться. Но просто так расставаться с нашим собеседником чекист не спешил.

— В конце разговора он добавил: «Ну, если будете что-то видеть, может, фотку пришлите или информацию хоть какую. Мы же одно дело делаем!» Я там чуть не заржал. Ну да, одно дело, конечно. А вслух говорю: «Ага, ага, хорошо». А через пару дней он мне сам написал, обозначился, — делится Валентин.

Эту встречу водитель обсудил с коллегами. Рассказывает, что из его знакомых с подобным пока никто не сталкивался. Поэтому насколько массовые подобные попытки силовиков найти информаторов, мужчина не знает.

— Может, они не так давно начали этим заниматься, — пожимает плечами собеседник. — Видимо, они решили, что раз в протестах не засветился, значит «их». И пытаются как-то завербовать, чтобы от меня информацию получить. Наверное, думают, что я буду им все рассказывать, а если что увижу, то фотографировать. Но не на того напали.

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