Минюст США обвинил Трампа в деле о штурме Капитолия 1 19.07.2023, 18:52

Дональд Трамп

Бывший президент США обвиняется по трем пунктам.

Министерство юстиции США обвинило экс-президента Дональда Трампа в деле о штурме Капитолия.

Как сообщает СNBC, бывший президент США обвиняется по трем пунктам.

В письме, которое специальный прокурор Джек Смит недавно направил адвокатам бывшего президента Дональда Трампа, упоминаются нарушения трех федеральных уголовных законов.

Речь идет о заговоре с целью обмана Соединенных Штатов и фальсификации свидетелей.

Ранее сообщалось, что Трамп ожидает ареста по делу о штурме Капитолия и обжаловании результатов выборов 2020 года.

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