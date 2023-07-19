Минюст США обвинил Трампа в деле о штурме Капитолия

Минюст США обвинил Трампа в деле о штурме Капитолия1
- 19.07.2023, 18:52
Бывший президент США обвиняется по трем пунктам.
Министерство юстиции США обвинило экс-президента Дональда Трампа в деле о штурме Капитолия.
Как сообщает СNBC, бывший президент США обвиняется по трем пунктам.
В письме, которое специальный прокурор Джек Смит недавно направил адвокатам бывшего президента Дональда Трампа, упоминаются нарушения трех федеральных уголовных законов.
Речь идет о заговоре с целью обмана Соединенных Штатов и фальсификации свидетелей.
Ранее сообщалось, что Трамп ожидает ареста по делу о штурме Капитолия и обжаловании результатов выборов 2020 года.