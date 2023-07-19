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Правнука Якуба Коласа приговорили к трем годам колонии

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  • 19.07.2023, 19:15
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Правнука Якуба Коласа приговорили к трем годам колонии
Никита Бруй

Ему 17 лет.

Минский областной суд приговорил к трем годам воспитательной колонии двоюродного правнука Якуба Коласа Никиту Бруя якобы за содействие экстремистской деятельности, сообщает правозащитный центр «Весна».

«В июле и августе 2022 года для обеспечения деятельности деструктивных Telegram-канала и Telegram-группы, достоверно зная о том, что их информационная продукция признана судом экстремистскими материалами, переслал публикации из указанных ресурсов в иные Telegram-сообщества. Подобными действиями Бруй сделал их доступными для просмотра и копирования иным пользователям, что содействовало осуществлению экстремистской деятельности», — заявили в ведомстве.

На основании ч. 1 ст. 130−1, ч.1 и ч. 2 ст. 361−4 УК суд назначил 17-летнему Никите Брую наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в воспитательной колонии.

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