Дом для жизни в деревне в 30 минутах от Минска продают за $54 тысячи 2 19.07.2023, 19:33

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Что в нем есть.

Для тех, кто ищет альтернативу городской жизни, отличным вариантом станет дом с большим участком в деревне всего в 38 км от МКАД. Внутри загородного объекта сделан новый ремонт, проведены все важные коммуникации. Он отлично подходит для круглогодичного проживания, пишет Realt.by.

Дом находится в деревне Новая — это Молодечненский район. Точная дата постройки в объявлении не указана, но объект переделали в 2016—2018 году с учетом современных технологий. Стены дома были очищены до сруба. Изнутри такая конструкция: джутовый утеплитель швов, плита 12 мм ОСБ 3 (Литва), древесина «имитация бруса» 13 мм, экологичная пропитка на водной основе. Снаружи отделали шалевкой и плитой ОСБ 3 (Литва), потом покрыли яхтным лаком.

Достраивали владельцы веранду и санузел по каркасной технологии: каркас из бруса 100×100 и 50×100. Снаружи идет отделка имитацией бруса 15 мм, плитой в 13 мм ОСБ 3 (Литва), ветрозащитной мембраной, утеплителем из твердой минеральной ваты 100 мм, пароизоляцией, плитой в 13 мм ОСБ 3 (Литва). Изнутри — имитация бруса 13 мм (веранда), панели ПВХ (санузел).

Высокая стропильная система крыши позволяет оборудовать второй этаж. Потолок — это конструкция сэндвич из плиты 9 мм ОСБ-3 (Литва), доски 25 мм, утеплителя, пароизоляционной мембраны, минеральной ваты URSA 100 мм, ветрозащитной мембраны. Крыша покрыта ондулином.

Общая площадь дома — 85,5 квадратного метра.

В доме несколько отдельных комнат. В одной обустроена спальня, во второй — кухня-гостиная. Вся техника и мебель достанутся покупателю.

Отопление — электрическое. В жилых комнатах лежит немецкий ламинат с установленным инфракрасным теплым полом. В санузле — керамическая плитка также с теплым полом.

Водозабор происходит из колодца. Установлена двойная система фильтрации. Подогревается вода с помощью электрического бойлера.

Канализация — автономная станция полной биологической очистки с двумя вторичными отстойниками.

Рядом с домом на участке стоит терраса с навесом. Под террасой находится и погреб. Внутри там произведена отделка стен и пола, все пропитано гидроизоляционным составом.

Участок занимает 25 соток. Тут растут цветы и деревья. Как отмечает автор объявления, еще хватает места для креатива.

Стоит дом 54 тысячи долларов.

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