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Украинские военные показали ликвидацию российского комбрига «Ташкента»

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  • 19.07.2023, 19:44
  • 4,256
Украинские военные показали ликвидацию российского комбрига «Ташкента»

Дениса Иванова уничтожили с помощью беспилотника.

Украинские защитники смогли ликвидировать российского командира бригады при помощи Дениса Иванова с позывным «Ташкент» при помощи беспилотника.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на 10 отдельную горско-штурмовую бригаду ВСУ «Эдельвейс» в Telegram.

На видео, которое обнародовала бригада, можно заметить, как дрон-камикадзе приближается к автомобилю, где находился российский комбриг.

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