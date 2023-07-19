Украинские военные показали ликвидацию российского комбрига «Ташкента» 1 19.07.2023, 19:44

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Дениса Иванова уничтожили с помощью беспилотника.

Украинские защитники смогли ликвидировать российского командира бригады при помощи Дениса Иванова с позывным «Ташкент» при помощи беспилотника.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на 10 отдельную горско-штурмовую бригаду ВСУ «Эдельвейс» в Telegram.

На видео, которое обнародовала бригада, можно заметить, как дрон-камикадзе приближается к автомобилю, где находился российский комбриг.

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