Европейские дипломаты пришли к суду, где рассматривали дело политзаключенных 19.07.2023, 19:56

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Они выразили с ними солидарность.

19 июля представитель посольства Германии в Беларуси, а также сотрудники диппредставительств других стран пришли к зданию суда Ленинского района Минска, где начали рассматривать дело политзаключенных Валерии и Дмитрия Бояровичей. Таким образом они выразили с ними солидарность.

Пресс-служба посольства Германии отмечает, что Бояровичи «пользовались своими правами на свободу собраний и свободу слова», а обвинения против них «несправедливы и имеют политические мотивы». Их судят за участие в послевыборных протестах. Подчеркивается, что федеральное правительство Германии требует освобождения политзаключенных в Беларуси.

Дмитрий Боярович ранее работал на государственном телеканале СТВ, но в 2020-м уволился в знак протеста против насилия в отношении участников мирных акций. Бояровича вместе с женой задержали в марте этого года.

Белорусские правозащитники признали Дмитрия и Валерию Бояровичей политзаключенными.

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