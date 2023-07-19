США объявили новый пакет военной помощи Украине
- 19.07.2023, 20:04
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Киеву поставят зенитные ракетные комплексы NASAMS и не только.
США предоставят Украине новое вооружение стоимостью 1,3 млрд долларов в рамках пакета военной помощи. В частности, предусмотрены поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS.
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Как отмечают в ведомстве, пакет предоставляют в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).
В Пентагоне уточняют, что USAI - это полномочия, в соответствии с которыми США закупают оборудование у промышленности или партнеров для последующей отправки в Украину.
Таким образом, в новый пакет помощи для Украины от США вошли:
4 зенитных ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы;
152-мм артиллерийские снаряды;
оборудование для разминирования;
ракеты с оптическим наведением (TOW);
беспилотные летательные аппараты Phoenix Ghost и Switchblade;
высокоточные авиационные боеприпасы;
средства противодействия беспилотникам и обнаружения средств радиоэлектронной борьбы;
150 бензовозов;
115 тактических машин для буксировки и транспортировки оборудования;
50 тактических автомобилей для восстановления оборудования;
оборудование для обеспечения безопасности портов и гаваней;
тактические системы защищенной связи;
«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину средствами для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи по обеспечению безопасности», - подчеркивают в ведомстве.