США объявили новый пакет военной помощи Украине 19.07.2023, 20:04

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Киеву поставят зенитные ракетные комплексы NASAMS и не только.

США предоставят Украине новое вооружение стоимостью 1,3 млрд долларов в рамках пакета военной помощи. В частности, предусмотрены поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Как отмечают в ведомстве, пакет предоставляют в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).

В Пентагоне уточняют, что USAI - это полномочия, в соответствии с которыми США закупают оборудование у промышленности или партнеров для последующей отправки в Украину.

Таким образом, в новый пакет помощи для Украины от США вошли:

4 зенитных ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы;

152-мм артиллерийские снаряды;

оборудование для разминирования;

ракеты с оптическим наведением (TOW);

беспилотные летательные аппараты Phoenix Ghost и Switchblade;

высокоточные авиационные боеприпасы;

средства противодействия беспилотникам и обнаружения средств радиоэлектронной борьбы;

150 бензовозов;

115 тактических машин для буксировки и транспортировки оборудования;

50 тактических автомобилей для восстановления оборудования;

оборудование для обеспечения безопасности портов и гаваней;

тактические системы защищенной связи;

«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину средствами для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи по обеспечению безопасности», - подчеркивают в ведомстве.

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