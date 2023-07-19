Появился график отключения горячей воды в Минске в августе 19.07.2023, 20:08

Список адресов.

Стало известно, по какому графику в Минске будут отключать горячую воду в августе. Информацию с полным списком адресов опубликовали коммунальные предприятия.

В частности, в филиале «Минские тепловые сети» Минскэнерго сообщили об отключениях горячей воды в жилых домах с 1, 9, 15, 16 августа. Все адреса с плановыми отключениями горячей воды в августе у потребителей на балансе данного предприятия можно посмотреть здесь.

Также профилактические работы, сопряженные с плановыми отключениями горячей воды в квартирах минчан, продолжат проводить и специалисты Минсккоммунтеплосеть. У них отключения запланированы с 1 и 9 августа, а также с 15 и 16 августа. Точные адреса указаны в перечне.

Как подчеркнули в Минских тепловых сетях, на предприятии принимают ряд мер для сокращения сроков отключения горячей воды. При удачных испытаниях теплопроводов тепловых сетей, отсутствии дефектов, требующих ремонта, отключение горячей воды в квартирах не затянется дольше чем на 13 суток.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».