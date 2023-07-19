В Балтийском море нашли утонувший пикап с белорусскими номерами 1 19.07.2023, 20:26

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Полиция ведет разбирательство.

В латвийском Царникове в море утонувшим обнаружили пикап, зарегистрированный в Беларуси. Сюжет об иномарке, обнаруженной в Балтийском море показали на LTV.

Очевидцы сообщили спасателям о пикапе «Додж РАМ» с белорусскими номерами, который увяз в песке, погрузившись в море. К счастью, в полузатопленной иномарке людей не было. Началось разбирательство, так как в природоохранной зоне, вообще, машин быть не должно. Также отмечается, что утечки топлива и загрязнения воды из-за инцидента с авто не случилось.

Предположительно, пикап на белорусских номерах оказался на береговой линии в ночное время, и каким-то образом заехал в воду, где застрял. Авто эвакуировали, а с его владельцем связались для проведения разбирательства.

Расследование продолжается. Если виновного накажут за нарушение природоохранного законодательства, ему грозит предупреждение или штрафа от 30 до 350 евро.

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