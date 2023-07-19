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Боксер Усик заключил контракт с футбольным клубом чемпионата Украины

  • 19.07.2023, 20:38
Боксер Усик заключил контракт с футбольным клубом чемпионата Украины

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в суперятежелом весе будет играть за «Полесье».

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в суперятежелом весе Александр Усик (20−0, 13 КО) подписал контракт с футбольным клубом «Полесье».

Дебютант украинской Премьер-лиги официально сообщил, что заключил соглашение с именитым боксером.

Стороны подписали контракт на один год. Усик будет выступать под 17 номером.

Отмечается, житомирский клуб в ближайшее время раскроет другие детали сделки.

Напомним, Усик в прошлом году выступал за житомирскую команду на турнире Winter Cup.

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