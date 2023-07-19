Украинские воины с помощью шести FPV-дронов уничтожили БМП-1, БМП-2 и БТР-82А оккупантов
- 19.07.2023, 20:49
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Видео.
Только за один день с помощью шести FPV-дронов были уничтожены БМП-1, БМП-2 и БТР-82А оккупантов.
Осинтер и боец ВСУ публикует видео уничтожения российской БМП-2 на Запорожском направлении, передает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
«Великолепный пример экономности и суперрационального использования боекомплекта. Общая сумма затрат составила 2100 долларов, что в сотни раз меньше стоимости уничтоженной техники», - написал Бутусов.