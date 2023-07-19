Американский стартап хочет возродить мамонтов 4 19.07.2023, 21:04

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Привлечет искусственный интеллект.

Американский биотехнологический стартап Colossal планирует возродить шерстистого мамонта, вымершего 4000 лет назад, сообщает CNN.

План стартапа подразумевает создание генетически модифицированного гибрида азиатского слона и мамонта, а затем внедрение его в арктическую тундру. Проект уже получил миллионы долларов поддержки.

Стартап уже начал сотрудничество с Elephant Havens, фондом дикой природы, который базируется в дельте африканской реки Окаванго и занимается слонами-сиротами.

Основанная в 2017 году, компания Elephant Havens будет сотрудничать с Colossal в масштабной операции по сбору данных, используя искусственный интеллект для анализа поведения животных и сочетания его с геномными данными о каждом слоне.

По словам соучредительницы Elephant Havens Дебри Стивенс, в девяти случаях из 10 слоны в Ботсване остаются сиротами из-за конфликта между человеком и дикой природой. Elephant Havens принимает участие в долгосрочном проекте реинтродукции, во время которого слонят-сирот поселяют на огражденную территорию площадью 1000 акров на пять лет, где они постепенно учатся выживать без участия человека. После пяти лет пребывания в вольере Elephant Havens выведет эти стада в дикую природу и будет наблюдать за их прогрессом в течение десяти лет.

Colossal стремится совместить программу Elephant Havens с моделированием искусственного интеллекта и генетическими данными. Эту программу хотят внедрить для шерстистых мамонтов. Первое поколение мамонтов будет создано на основе семей слонов без матерей. Во время проекта камеры будут записывать видео, анализируемое операторами и преобразовываться в точки данных, чтобы научить искусственный интеллект понимать социальное поведение слонов – например, модели лидерства.

Colossal проанализировала 54 гена мамонта, определив те, которые выражают холодостойкость и лохматую шерсть, и сейчас команда редактирует 20 генов в одной клетке азиатского слона.

Colossal также находится на ранних стадиях развития подбора яйцеклетки у слонов – извлечение оплодотворенных яйцеклеток, которые называются ооцитами, из яичника – ключевого этапа окончательного создания эмбриона.

Компания надеется, что научные открытия в ее попытках создать гибрид в конце концов могут использоваться другими для сохранения животных. В стартапе надеются, что в ближайшие пять-десять лет они смогут продемонстрировать «значительные изменения в сохранении слонов».

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