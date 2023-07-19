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Американский стартап хочет возродить мамонтов

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  • 19.07.2023, 21:04
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Американский стартап хочет возродить мамонтов

Привлечет искусственный интеллект.

Американский биотехнологический стартап Colossal планирует возродить шерстистого мамонта, вымершего 4000 лет назад, сообщает CNN.

План стартапа подразумевает создание генетически модифицированного гибрида азиатского слона и мамонта, а затем внедрение его в арктическую тундру. Проект уже получил миллионы долларов поддержки.

Стартап уже начал сотрудничество с Elephant Havens, фондом дикой природы, который базируется в дельте африканской реки Окаванго и занимается слонами-сиротами.

Основанная в 2017 году, компания Elephant Havens будет сотрудничать с Colossal в масштабной операции по сбору данных, используя искусственный интеллект для анализа поведения животных и сочетания его с геномными данными о каждом слоне.

По словам соучредительницы Elephant Havens Дебри Стивенс, в девяти случаях из 10 слоны в Ботсване остаются сиротами из-за конфликта между человеком и дикой природой. Elephant Havens принимает участие в долгосрочном проекте реинтродукции, во время которого слонят-сирот поселяют на огражденную территорию площадью 1000 акров на пять лет, где они постепенно учатся выживать без участия человека. После пяти лет пребывания в вольере Elephant Havens выведет эти стада в дикую природу и будет наблюдать за их прогрессом в течение десяти лет.

Colossal стремится совместить программу Elephant Havens с моделированием искусственного интеллекта и генетическими данными. Эту программу хотят внедрить для шерстистых мамонтов. Первое поколение мамонтов будет создано на основе семей слонов без матерей. Во время проекта камеры будут записывать видео, анализируемое операторами и преобразовываться в точки данных, чтобы научить искусственный интеллект понимать социальное поведение слонов – например, модели лидерства.

Colossal проанализировала 54 гена мамонта, определив те, которые выражают холодостойкость и лохматую шерсть, и сейчас команда редактирует 20 генов в одной клетке азиатского слона.

Colossal также находится на ранних стадиях развития подбора яйцеклетки у слонов – извлечение оплодотворенных яйцеклеток, которые называются ооцитами, из яичника – ключевого этапа окончательного создания эмбриона.

Компания надеется, что научные открытия в ее попытках создать гибрид в конце концов могут использоваться другими для сохранения животных. В стартапе надеются, что в ближайшие пять-десять лет они смогут продемонстрировать «значительные изменения в сохранении слонов».

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