Польша может передать Украине еще около 20 истребителей МиГ-29 19.07.2023, 21:11

1,908

Об этом заявил посол Украины в Польше.

Польша может передать Украине еще около 20 истребителей МиГ-29, которые остаются у нее на вооружении. Об этом в опубликованном 19 июля интервью «Укринформу» заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч.

«Однако, скорее всего, это произойдет после того, как в Польшу начнут поступать самолеты от стран Запада. Этот процесс уже начался. Польша сейчас среди 11 стран, которые задекларировали готовность начать тренировку украинских пилотов на F-16», – отметил посол.

Он подчеркнул, что обучение украинских летчиков на американских истребителях ожидается в августе.

«Мы находимся в стадии согласования с польской стороной по поводу того, когда именно, в каком количестве и каким образом будут реализовываться договоренности по тренировке украинских пилотов в Польше», – добавил Зварыч.

Польша уже передала Украине 14 истребителей МиГ-29, проинформировали 11 мая в представительстве страны в ЕС.

17 мая президент Польши Анджей Дуда говорил, что его страна готова к дальнейшей передаче МиГ-29 Украине.

Истребители МиГ-29 из немецкого авиапарка, которые Польша передает Украине, Германия получила «в наследство» от бывшей ГДР в 1991 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».