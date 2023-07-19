ВСУ показали гаубицу FH70 в действии 19.07.2023, 21:17

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Остановила колонну из 17 российских танков.

Подразделение украинских воинов остановило и уничтожило колонну из 17 российских танков благодаря гаубице FH70.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал замминистра обороны Украины Анны Маляр.

Чем FH70 особенно?

FH70, это прицепная гаубица калибра 155 мм. В разработке пушки участвовали сразу три страны: Великобритания, Италия и бывшая Западная Германия. В частности:

дальность стрельбы обычными снарядами - 24,7 км;

дальность стрельбы активно-реактивными снарядами - 31 км;

расчет пушки составляет 8 человек, но при низкой интенсивности действий может сократиться до 4.

«Благодаря встроенному двигателю пушка способна развивать скорость до 16 км/ч на расстояние до 20 км. Это позволяет расчету быстро покинуть позицию для избежания контрбатарейного огня противника», - отмечает Маляр.

Еще одной особенностью гаубицы является то, что она способна сделать первые 3 выстрела всего за 15 секунд.

«С весны 2022 года FH70 выполняют боевые задачи в составе Вооруженных Сил Украины. Военные говорят, что преимуществом пушки, кроме самоходности, является ее высокая точность», - добавила заместитель министра обороны.

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