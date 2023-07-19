Ученые: Успешно тренироваться можно всего раз в неделю 3 19.07.2023, 21:30

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Но есть нюанс.

Долгое время исследователи не могли определиться, насколько важен график занятий спортом для здоровья. Считалось, что нагрузки нужно распределять равномерно на всю неделю. Однако эксперименты, в которых поучаствовали почти 90 тысяч человек, доказали: это не так.

Участники исследования носили на запястьях акселерометры, которые фиксировали их активность в течение недели. Выяснилось, что, даже если люди слишком заняты в течение рабочей недели, чтобы заниматься спортом, интенсивные тренировки в выходные могут улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Для этого нужно уделять тренировкам не менее 150 минут в неделю при умеренной активности или 75 минут при высокой. Причем нагрузки без риска для здоровья вполне можно уместить в один или два дня. Риск сердечных заболеваний и инсульта будет снижаться так же, как и при ежедневных тренировках.

Интересно, можно ли по такому же принципу выполнить все тренировки за месяц за одни выходные? А все тренировки за год? Было бы захватывающе понаблюдать за тренажерными залами в последние выходные перед Новым годом, если бы и эта теория тоже подтвердилась.

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