СМИ: ЧВК «Вагнера» после мятежа распустила всех бывших заключенных по домам 2 19.07.2023, 21:51

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Многие из них дожидаются указа о помиловании в отелях Анапы.

Командование ЧВК «Вагнера» решило отпустить домой всех бывших заключенных из числа наемников группировки. Многие осужденные боевики сейчас находятся в отелях Анапы в ожидании помилования. Об этом «Важные истории» узнали, изучив сообщения родственников наемников ЧВК и представителей группировки в их закрытых чатах.

«Всех вывезли до конца контракта в Анапу, раньше не отпустят, день в день! <…> Весь проект К закрылся (так внутри ЧВК называют систему вербовки заключенных в колониях. — Прим. ред.)», — пишет представительница ЧВК «Вагнера».

Некоторых могут отпустить и до окончания контракта с ЧВК. «Звонил муж, сказал, что в течении недели все они будут отправлены домой, помилование пришло. Даже у кого в августе кончается контракт — все равно поедут домой раньше. Это про тех, кто с ИК», — пишет родственница одного из экс-заключенных.

Другая родственница заявила, что заключенных хотят отпустить из отелей до 29 июля.

Нахождение экс-заключенных в отелях Анапы «Важным историям» подтвердили родственники четырех наемников (журналист представился как близкий наемника-заключенного. — Прим. ред.). По словам одной из них, всех заключенных отпустят из отелей домой, а дальше они при желании смогут продлить контракт с ЧВК, чтобы поехать в Беларусь или Африку.

Но сначала им нужно уехать в отпуск домой на 14−45 дней, уточнила девушка. Она отметила, что бывшие заключенные живут в целом отельном комплексе.

Как выяснили «Важные истории», экс-заключенных отправили в отели в поселке Витязево. Это гостиницы «Релакс», «Кактус» и «Калипсо». В некоторых отелях даже есть бассейны.

Одна из участниц чата сообщила, что в отелях сейчас живут около 400 вагенровцев. Экс-заключенных не выпускают за территорию отелей, пока они не получат помилование и выплаты. Некоторые наемники сидят в отелях уже два месяца, рассказала другая родственница боевика журналисту. «Это то же самое, [что и в заключении], только в Анапе», — сказала она. Вероятно, речь идет о наемниках, вышедших из зоны боевых действий до мятежа — в Краснодарском крае они и ранее проходили реабилитацию.

Бывшие наемники из числа осужденных перед отправкой домой должны получить документы: «вольную» [документ об освобождении или помиловании], паспорт, справку об участии в «СВО», награды и наградные листы к ним и выписки от врачей, рассказала родственница заключенного «Важным историям».

Родственники в чатах жалуются, что мужчины ведут в отелях разгульный образ жизни. «Не рады в Анапе бойцам здесь в Витязево. Ходят пьют, гуляют, медали свои пропивают, в ломбард сдают. Сколько таких здесь [из] ЧВК. Позорят свою они компанию! На автовокзале лично видела двоих — пьяные в хлам. Позор!» — пишет женщина в чате для родных наемников.

Ранее телеграм-канал Astra писал, что наемники ЧВК «Вагнера» заняли большинство гостиниц в Краснодаре. Теперь туда регулярно приезжают полицейские и росгвардейцы, потому что бойцы устраивают драки и погромы.

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