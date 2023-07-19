В ЕС впервые продано больше электрокаров, чем дизельных авто 19.07.2023, 22:02

Электромобили особенно популярны в Германии, Нидерландах, Франции и Бельгии.

В июне в Европейском Союзе было впервые продано больше электромобилей (158 тысяч, или 15,1%), чем машин с дизельными двигателями (139,6 тысяч, или 13,4%), сообщила в среду, 19 июля, Европейская ассоциация автомобильной промышленности ACEA. Автомобили с бензиновым мотором по-прежнему продавались чаще всего, их доля в июне составила более 36 процентов, на втором месте — гибридные машины (около 24%). Общее число новых легковых машин, зарегистрированных в ЕС в июне 2023 года, достигло 1,045 млн единиц, передает DW.

Год назад доля новых электрокаров в июне составляла 10,7%. Резкий рост продаж — на 66 процентов — произошел в значительной степени благодаря их популярности в Германии, Нидерландах, Франции и Бельгии. Среди производителей проданных электромобилей больше других выросла доля Tesla: в первом квартале 2023 года каждая пятая купленная машина была произведена этой американской компанией.

По сравнению с прошлым годом в июне продажи бензиновых машин в Европе выросли на 11 процентов. Дизельных автомобилей было куплено на 9 процентов меньше, хотя в Германии и странах Центральной Европы отмечен незначительный рост их продаж.

В целом в первые шесть месяцев 2023 года в Европе продали 5,4 млн новых машин. Это на 17,9 процента больше, чем год назад, но на 21 процент меньше, чем до пандемии коронавируса в первой половине 2019 года.

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