Зеленский: Россия уничтожила 60 тысяч тонн агропродукции, предназначавшихся для Китая 2 19.07.2023, 22:13

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РФ атаковала порт города Черноморск в Одесской области.

Россия уничтожила ракетной атакой на Одесскую область в ночь на среду, 19 июля, 60 тысяч тонн агропродукции, которая была предназначена для отправки в Китай.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram.

Зеленский отметил, что данный удар страны-агрессора России доказывает, что их цель не только Украина и не только жизнь украинцев.

Глава государства отметил, что в портах, которые были атакованы, хранилось около миллиона тонн продовольствия. По его словам, этот объем должен был бы быть доставлен в страны-потребители в Африке и Азии.

«В портовом терминале, который пострадал этой ночью больше всего от российского террора, хранилось 60 тысяч тонн агропродукции, которая предназначалась для отправки в Китай. То есть всех это затрагивает — российский террор», — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что каждый в мире должен быть заинтересован в том, чтобы Россия не избежала ответственности за свои преступления.

В среду, 19 июля, российские оккупанты осуществили массированную ракетную атаку против города Одессы и Одесской области. Армия страны-террориста РФ применила ракеты Калибр, Х-22, Оникс, а также дроны-камикадзе Shahed.

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