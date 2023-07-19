закрыть
19 июля 2023, среда, 22:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Штурмовики ВСУ отбросили российских оккупантов под Бахмутом

  • 19.07.2023, 22:24
Штурмовики ВСУ отбросили российских оккупантов под Бахмутом

Бой длился более 12 часов.

Андрей Билецкий показал фрагмент штурма на Бахмутском направлении: работал 2-й штурмовой батальон 3-й отдельной штурмовой бригады. Крайние позиции 72-й бригады и «Шторм Z» полностью зачищены. Эта операция длилась более 12 часов, наши бойцы россиян отбросили на 1800 метров. Оккупанты пытались контратаковать, но в результате были полностью разбиты и деморализованы. Не помогли ни резервы, ни артиллерия.

Андрей Билецкий рассказал об успешных действиях 3-й штурмовой бригады на Бахмутском направлении.

По словам Белецкого, было ликвидировано 40 оккупантов. украинской стороны – без потерь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Признался ли он в мятеже?
Признался ли он в мятеже? Сергей Ковальченко
У российского командования большие проблемы
У российского командования большие проблемы Юрий Бутусов
Догнать и перегнать ГУЛАГ
Догнать и перегнать ГУЛАГ Ирина Халип
Товсь!
Товсь! Андрей Санников