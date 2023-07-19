Штурмовики ВСУ отбросили российских оккупантов под Бахмутом
- 19.07.2023, 22:24
Бой длился более 12 часов.
Андрей Билецкий показал фрагмент штурма на Бахмутском направлении: работал 2-й штурмовой батальон 3-й отдельной штурмовой бригады. Крайние позиции 72-й бригады и «Шторм Z» полностью зачищены. Эта операция длилась более 12 часов, наши бойцы россиян отбросили на 1800 метров. Оккупанты пытались контратаковать, но в результате были полностью разбиты и деморализованы. Не помогли ни резервы, ни артиллерия.
Андрей Билецкий рассказал об успешных действиях 3-й штурмовой бригады на Бахмутском направлении.
По словам Белецкого, было ликвидировано 40 оккупантов. украинской стороны – без потерь.