Штурмовики ВСУ отбросили российских оккупантов под Бахмутом 19.07.2023, 22:24

Бой длился более 12 часов.

Андрей Билецкий показал фрагмент штурма на Бахмутском направлении: работал 2-й штурмовой батальон 3-й отдельной штурмовой бригады. Крайние позиции 72-й бригады и «Шторм Z» полностью зачищены. Эта операция длилась более 12 часов, наши бойцы россиян отбросили на 1800 метров. Оккупанты пытались контратаковать, но в результате были полностью разбиты и деморализованы. Не помогли ни резервы, ни артиллерия.

Андрей Билецкий рассказал об успешных действиях 3-й штурмовой бригады на Бахмутском направлении.

По словам Белецкого, было ликвидировано 40 оккупантов. украинской стороны – без потерь.

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