Венгерские болельщики «Ференцвароша» словами «Русские — домой» потребовали отставки Черчесова 2 19.07.2023, 22:41

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Клуб под руководством российского тренера вылетел из квалификации Лиги Чемпионов.

Фанаты венгерского «Ференцвароша» потребовали отставки главного тренера российского специалиста Станислава Черчесова после вылета команды из квалификации Лиги Чемпионов. Сегодня венгерский клуб проиграл в Будапеште фарерскому «Клаксвику» со счетом 0:3 в ответном матче первого квалификационного раунда.

Как сообщает венгерский портал Sportal.hu, ближе к концу матча венгерские фанаты начали скандировать «Русские — домой», а также прощались с Черчесовым на немецком языке «Auf Wiedersehen».

Президент клуба Габор Кубатов написал в соцсети, что ему стыдно за игру и пообещал сделать выводы в ближайшее время.

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