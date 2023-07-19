Сколько белорусы могут заработать на сдаче грибов, ягод и овощей 19.07.2023, 23:19

Лисички и чернику — до 5 рублей за килограмм, кабачки — от 40 копеек.

Заготовительные пункты Беларуси приглашают белорусов сдавать им сельскохозяйственную продукцию и ягоды с грибами. «Зеркало» посмотрело, по каким ценам закупают у населения такую продукцию.

Информацию о действующих прайсах на закупку продукции от населения в открытом доступе опубликовали два облпотребсоюза — брестский и могилевский.

Сообщается, что в Бресте работают более 10 заготовительных пунктов, один из них — передвижной. Прейскурант закупочных цен на плодоовощную продукцию для физлиц обновили совсем недавно — 18 июля.

Дешевле всего принимают у людей кабачки — от 40 до 80 копеек за килограмм. Недорого оценивают огурцы и белокочанную капусту: за килограмм первого овоща дадут от 80 копеек до 1,6 рубля, второго — 1,2−1,5 рубля. Разбежка закупочной цены на томаты велика — от 1,5 до 6 рублей. Цена на укроп и петрушку — 6−8 рублей за килограмм. Ягоды закупят по таким ценам за килограмм: вишня — от 2 до 3 рублей, голубика — 5−8 рублей, ежевика — 6−8 рублей. Черника оценивается от 2,5 до 5 рублей.

Кстати, в Ольшанах (Столинское райпо Брестской области) заготовительные цены по некоторым позициям отличаются от тех, которые установлены в областном центре. К примеру, 19 июля кабачки принимали дешево — по 30−40 копеек за килограмм, томаты розовые — по 3,2 рубля, красные — по 2,2 рубля, капусту белокочанную — по 1,20 рубля, огурцы — по 80 копеек (18 июля — вообще по 50 копеек).

В Могилеве закупочные цены на плодоовощную продукцию на некоторые позиции немного ниже. К примеру, килограмм ранней капусты купят за один рубль, томаты — от 1,7 до 2 рублей, огурцы — от 60 до 90 копеек, зеленый лук и укроп — по 6 рублей. Ягоды оценивают дороже: голубику — по 6 рублей за кило, вишню — по два рубля. Чернику в заготконторе примут за 2,5 рубля. Есть цена на грибы, пока это только лисички, за килограмм готовы платить 5 рублей.

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