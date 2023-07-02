Украина может получить от США новый вид боеприпасов 2.07.2023, 2:16

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Еще в марте члены Сената от Республиканской партии обратились к американскому президенту Джо Байдену с просьбой предоставить украинской армии «усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения» и сейчас Вашингтон рассматривает возможность обеспечить ВСУ кассетными боеприпасами.

Об этом пишет The Independent.

Как заявил глава Объединенного комитета начальников штаба США Марк Милли, обсуждение по поставкам еще продолжается.

По его словам, российские войска используют кассетные боеприпасы на поле боя в Украине и украинские войска получили кассетные бомбы от других союзников и развернули оружие.

«Украинцы попросили об этом, другие европейские страны предоставили часть этого оружия, россияне используют его. Процесс принятия решений продолжается», - заявил он.

Отметим, что «кассетные бомбы», которые могут быть доставлены самолетами, артиллерией и ракетами, раскрываются еще в воздухе, выбрасывая рассеивающиеся на большой площади шашки и могут нанести разрушение сразу нескольким целям.

Напомним, что изменение ситуации на фронтах в Украине за последние две недели подняло в США вопрос по поставке кассетных боеприпасов для повышения боеспособности украинской армии.

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