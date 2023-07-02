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Time: Экономика России движется к коллапсу, способному свергнуть режим Путина

  • 2.07.2023, 5:27
Time: Экономика России движется к коллапсу, способному свергнуть режим Путина

Один день войны обходится российскому бюджету в миллиард долларов.

Экономика России, несмотря на иллюзию устойчивости, движется к коллапсу, способному свергнуть режим Владимира Путина. Один день войны против Украины обходится российскому бюджету в 1 млрд долларов. Для финансирования вторжения Кремль привлекает миллиарды, вырученные от экспорта сырья, но после санкций Запада цены на российские энергоносители резко упали, и сейчас Россия едва выживает за счет поставок нефти, которые идут на азиатский рынок с большим дисконтом. 

Об этом говорится в материале Time.

На фоне этого власти РФ взымают «драконовские» налоги и «обдирают» собственный народ, чтобы продолжать войну в Украине. Такие шаги делают Путина непопулярным в российском обществе и ослабляют его власть. Неудивительно, что во время попытки вооруженного мятежа, устроенного главарем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, ни население, ни элиты РФ не сплотились вокруг хозяина Кремля. 

Аналитики отмечают, что проигрыш в войнах, похоже, идет рука об руку с экономическими потрясениями и сменами режимов в России.

Несмотря на то что экономический упадок редко бывает единственной причиной свержения власти, не следует игнорировать его серьезное значение в крахах тиранических режимов, особенно в условиях финансирования войны, подчеркивается в статье. 

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