Time: Экономика России движется к коллапсу, способному свергнуть режим Путина 2.07.2023, 5:27

Один день войны обходится российскому бюджету в миллиард долларов.

Экономика России, несмотря на иллюзию устойчивости, движется к коллапсу, способному свергнуть режим Владимира Путина. Один день войны против Украины обходится российскому бюджету в 1 млрд долларов. Для финансирования вторжения Кремль привлекает миллиарды, вырученные от экспорта сырья, но после санкций Запада цены на российские энергоносители резко упали, и сейчас Россия едва выживает за счет поставок нефти, которые идут на азиатский рынок с большим дисконтом.

Об этом говорится в материале Time.

На фоне этого власти РФ взымают «драконовские» налоги и «обдирают» собственный народ, чтобы продолжать войну в Украине. Такие шаги делают Путина непопулярным в российском обществе и ослабляют его власть. Неудивительно, что во время попытки вооруженного мятежа, устроенного главарем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, ни население, ни элиты РФ не сплотились вокруг хозяина Кремля.

Аналитики отмечают, что проигрыш в войнах, похоже, идет рука об руку с экономическими потрясениями и сменами режимов в России.

Несмотря на то что экономический упадок редко бывает единственной причиной свержения власти, не следует игнорировать его серьезное значение в крахах тиранических режимов, особенно в условиях финансирования войны, подчеркивается в статье.

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