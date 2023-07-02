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Россия ночью атаковала Киев

  • 2.07.2023, 8:05
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Россия ночью атаковала Киев

Оккупанты применили баражирующие боеприпасы Shahed.

Защитники Украины ночью 2 июля отбили воздушную атаку России дронами-камикадзе Shahed на Киев и область. Были сбиты все вражеские цели, предварительно, без разрушений и жертв.

Воздушная тревога в регионе продолжалась около 50 минут после 02:29. О деталях ночных взрывов сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, враг применил баражирующие боеприпасы Shahed, что стало первой атакой иранскими дронами по Киеву с начала месяца и за последние 12 дней.

«Силами и средствам нашей ПВО все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены. Спасибо защитникам нашего неба за отличную работу!» – написал он в 03:29 воскресенья.

Глава КМВА добавил, что информация о пострадавших или разрушение пока не поступала, данные оперативного сведения обновляются и уточняются.

Напомним: ночью 2 июля Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Угроза ударов была для южных, восточных, центральных и северных областей. Во время воздушной тревоги не только на Киевщине, но и на Николаевщине и Запорожье по российским целям работала ПВО.

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