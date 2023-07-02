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Азаренок испугался белорусской шляхты

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  • 2.07.2023, 8:08
  • 9,796
Азаренок испугался белорусской шляхты

Пропагандист пошел по стопам доносчицы Бондаревой.

Пропагандист Григорий Азаренок возмутился в эфире СТВ анонсом и темой исторического праздника в парке истории Сула, приуроченного ко «дню независимости». После его посещения у фестиваля изменилось название.

По примеру пропагандистки Бондаревой Григорий Азаренок и главарь «Белой Руси» Олег Романов наведались в парк истории Сула в 50 километрах от Минска. Там 1 июля начался исторический фестиваль, посвященный белорусской военной истории. Изначально праздник назывался «Годнасць і незалежнасць. Гістарычны фэст, як шляхта бараніла Беларусь».

«Ужо ў гэтыя выходныя, прысвечаныя святкаванню Дня Незалежнасц, вы даведаецеся пра самыя цікавыя старонкі беларускай вайсковай гісторыі праз вякі, як рыцарства абараніла і ўратавала славянскі свет пад Грунвальдам у 1410 годзе, і амаль 600 год нага ўзброеннага немца не ступала на беларускую зямлю», — указано в анонсе трехдневного мероприятия.

Работника госТВ возмутило название праздника и, судя по всему, использование слова «шляхта».

— Гістарычны фэст. Як шляхта абараняла Беларусь. Ну-ка, ну-ка, панове, от кого она там обороняла? Уж не от орды ли с востока? А, шляхцюкі?, — возмутился Азаренок, а позже добавил. — Гонара і годнасцi не будзе. Будзе срам ды галеча. И полное обезземеливание шляхты.

После того, как работник СТВ наведался в парк, название фестиваля на афише изменили на «Свята Незалежнасці. Як беларускія ваяры праз вякі баранілі Беларусь ад захопнікаў».

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