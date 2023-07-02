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Пионтковский: Здоровье Путина пошатнулось, товарищ Си прислал санитарный самолет

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  • 2.07.2023, 8:13
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Пионтковский: Здоровье Путина пошатнулось, товарищ Си прислал санитарный самолет

Кремлевская верхушка готовится спасать свои жизни.

Российский оппозиционер, публицист Андрей Пионтковский спрогнозировал, что происходит в России в будущем. Он считает, что Москва может инсценировать резкое ухудшение здоровья президента РФ Владимира Путина.

Такое мнение высказал Пионтковский во время интервью с украинской журналисткой Алесей Бацман.

Он отметил, что российская верхушка понимает, что «жизнь надо спасать». Пионтковский смоделировал вероятную ситуацию, когда во время «ухудшения здоровья» Путина ему помогает покинуть страну лидер Китая Си Цзиньпин.

«Приблизительно, такие нарративы будут: товарищ Путин допустил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе и здоровье его пошатнулось. Несколько часов назад товарищ Си прислал санитарный самолет и отбыл в Пекин. Мы – да, бились героически, вот пригожин Бахмут взял, но предатели в Генштабе Шойгу и Герасимов. Они – коррупционеры. Кстати, они арестованы, заседание суда прошло. Завтра на Красной площади, на лобовом месте, их повесят», – говорит Пионтковский.

Версию с резким ухудшением здоровья диктатора могут избрать, ведь так «будет легче народу объяснить», считает оппозиционер РФ.

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