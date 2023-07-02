На польско-белорусской границе — очередь как в 1990-е 4 2.07.2023, 8:19

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Чем вызван небывалой ажиотаж на единственном погранпереходе в эти выходные?

Тот, кто рискнул совершить поездку через беларуcско-польскую границу 1 июля 2023 года, скорее всего огорчился. С польской стороны к пограничному переходу «Тересполь» собралась необычайно большая очередь. И это касается как легковых автомобилей, так и фур, стоящих на пограничном переходе Корощин—Козловичи, пишет «Ганцавіцкі час».

Очередь легковых авто начинается на железнодорожном мосту у Тересполя. Это более 3 км до пограничного перехода. Очередь составляют более 400 автомобилей и автобусов. Люди, которые давно ездят через эту границу, говорят, что такие очереди последний раз были в 1990-е годы.

На данный момент Тересполь — единственный действующий пограничный переход на границе Беларуси с Польшей. Водители из очереди рассказали «Ганцавіцкаму часу», что очень многие автомобили на границе отправляют на рентген.

Такая же ситуация и с фурами. Они стоят в очереди на пограничном переходе Корощин-Козловичи. Хвост очереди начинается от населенного пункта Мендзыжец-Подляски (Międzyrzec Podlaski). То есть, очередь фур растянулась более чем на 60 км, но нужно учитывать, что фурам запрещено стоять в очереди в населенных пунктах, поэтому реальную длину очереди можно считать в 40-50 км.

Вдоль очереди на многих перекрестках дежурит польская полиция, которая контролирует движение и безопасность.

«ГЧ» поинтересовался у белоруса Алексея, который работает логистом в польской компании, о том, почему собираются очереди на границе такой длины.

«Ситуация связана с тем, что, во-первых, все хотят избавляться от прицепов и забрать свои прицепы, поэтому большинство машин пошло. Плюс, ко всему прочему, были ремонты: польский терминал на ремонте сейчас, соответственно скорость оформления упала.

А позавчера на белорусском терминале вообще света не было несколько часов, соответственно они не оформляли вообще. Так что особых причин нет — может, к началу следующей недели рассосется».

Александр стал в очередь на пограничный переход Тересполь в 5 утра 1 июля 2023 года. До 18 часов он находился в польском терминале после таможенного и пограничного контроля. Люди, которые часто пересекают границу, называют это место «лейка». Из шести каналов автомобили выезжают в общую очередь.

Александр предположил, почему могла образоваться такая очередь.

«Сезон отпусков, едут так называемые «русские немцы», чеченцы. Плюс очень много в очереди автомобилей на транзитных номерах. Они едут на красный канал. А те, что едут на зеленый, не могут их объехать и стоят в общей очереди», — рассказал Александр.

Другой брестчанин, Дмитрий, говорит, что красный канал в белорусском терминале забит, а зеленый пустует. Дмитрий дает прогноз, что «подъезжающие в очередь в лучшем случае переедут не раньше завтрашнего вечера».

Люди рассказывают, что звонили на горячую линию Госпогранкомитета и там объяснили, что нет технической возможности ускорить движение.

В пограничных чатах тем временем некоторые пишут предложения о покупке места в очереди в сторону Беларуси.

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