ВСУ пошли в наступление на Запорожском фронте на американских M2 Bradley 2.07.2023, 8:45

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Линия обороны российской армии прорвана в нескольких местах.

Украинские войска ежедневно совершают наступательные действия на Запорожском направлении, пытаясь прорвать линию обороны российской армии. Это отчасти удается, но большой ценой. И чтобы сохранить личный состав войска, применяют бронированную машину М2 Bradley (Брэдли), переданную США для ВСУ.

По словам бойцов, именно эта машина является надежной защитой на поле боя, передает Цензор.НЕТ.

О минных полях, штурмовых действиях и контрнаступлении ВСУ рассказали бойцы 47-й отдельной механизированной бригады «Магура».

Фото: RFE/RL

Дзвенислава (27 лет) из Львова отмечает: «В гражданской жизни я была архитектором, работала в крупных компаниях, а сейчас я боевой медик роты 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» .

Фото: RFE/RL

Контрнаступление на Запорожье: воины 47-й ОМБр Магура показали, как воюют на американских M2 Bradley 02

Андрей Чепиль, украинский музыкант и военный 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» , главный сержант штурмовой роты рассказывает: «Первое, что сделаем после победы, встретимся со всеми товарищами, имеющими ранения, и одной семьей это отпразднуем» .

Фото: RFE/RL

Фото: RFE/RL

Украинский военный 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» гладит на позициях собаку, которую назвали Брэдли.

Фото: RFE/RL

«В течение боевых действий случалось множество раз, когда броня американского «Брэдли» спасала украинскую пехоту. Лично я один раз подорвался на противотанковой мине и было прямое попадание кумулятивного снаряда в башню. При попадании кумулятивного снаряда в башню были повреждены прицельные устройства и разбиты тримплексы, и только механик-водитель получил контузию. Все остальные члены экипажа и десант были целы», – говорит Дмитрий, военный 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» .

Фото: RFE/RL

Bradley – легендарная машина американской армии. Она поступила на ее вооружение 40 лет назад и до сих пор активно эксплуатируется. БМП постоянно модернизируется и разрабатываются новые модификации этой машины.

Фото: RFE/RL

Фото: RFE/RL

Свое название БМП получила в честь американского генерала Омара Брэдли (1893–1981). Именно он командовал подразделением бойцов США, первыми выходившими на берег Нормандии 6 июня 1944 года.

БМП предназначена для обеспечения транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения ими боя с машины и огневой поддержки их в период и после высадки. На ее базе создана боевая разведывательная машина.

Фото: RFE/RL

Фото: RFE/RL

Основное оружие Bradley – 25-мм автоматическая пушка M242 Bushmaster. Дополнительно БМП имеет спаренный 7,62-мм пулемет M240C и пусковую установку ПТРК TOW.

Фото: RFE/RL

Фото: RFE/RL

По словам военных, если сравнивать с советскими образцами вооружения, такими как БМП и БТР – это совершенно разные классы по защите. M2 Bradley здесь лучше как в вооружении, так и в защите экипажа и десанта.

Фото: RFE/RL

Фото: RFE/RL

Пес, которого назвали Олегом, служит вместе с ребятами, военные рассказывают, что он очень любит ездить на технике, особенно на M2 Bradley.

По данным Министерства обороны США, по состоянию на 13 июня помощь Соединенных Штатов Украине предусматривала предоставление более 120 боевых машин пехоты Bradley.

Фото: RFE/RL

Фото: RFE/RL

Фото: RFE/RL

Фото: RFE/RL

Фото: RFE/RL

Фото: RFE/RL

Фото: RFE/RL

Фото: RFE/RL

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