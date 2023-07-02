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Жданов: У Путина есть два варианта капитуляции

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  • 2.07.2023, 8:48
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Жданов: У Путина есть два варианта капитуляции

Полковник ВСУ оценил шансы каждого из них.

Для российского диктатора Владимира Путина возможны два варианта «капитуляции». Первый – личное решение вывести войска из Украины, а второй – следствие успехов Вооруженных сил Украины.

Об этом на своем YouTube-канале рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Олег Жданов.

По словам эксперта, первый вариант возможен в случае, если Путину кто-нибудь из генералитета все же сможет донести правдивую информацию о неудачах РФ на войне против Украины и объяснит, что удерживать армию РФ на территории Украины нет смысла.

Именно тогда для Киева отыграется «вариант Израиля» – когда Москва будет в изоляции и будет периодически обстреливать Украину.

«Иран будет с Россией. Сирия, Северная Корея, но не более того. При этом РФ потеряет еще очень много контактов. Поэтому сколько они продержатся так в автономном режиме сами с собой? Да, могут десятилетиями, но в полной изоляции. Другого варианта не будет. Сегодня полное понимание опасности России для всего мира... Все, что они смогут сделать своими силами, без помощи внешних, они могут бросать. И это будет вариант Израиля», — отметил Олег Жданов.

Второй вариант – разгром армии РФ на поле боя и выход ВСУ на госграницу.

«Да, у него (Путина – ред.) будет авиация, ракетные войска. Ну, будет он бросать эти бомбы с ракетами, но, опять же, только если он сможет удержать внутриполитическую ситуацию в РФ», — заметил эксперт.

Жданов считает, что, скорее всего, на смену Путину придет некое «переходное» правительство с более лояльными взглядами на войну. Настолько лояльным, что возможно позволить взять контроль над российским ядерным оружием какой-то международной организации.

«Все это «будущая» власть РФ легко продаст в обмен на снятие санкции и новые инвестиции в Россию», – резюмировал Жданов.

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