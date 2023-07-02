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Белорусов в июле ждут сразу пять магнитных бурь

  • 2.07.2023, 9:03
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Белорусов в июле ждут сразу пять магнитных бурь

Когда будет самая мощная?

Специалисты спрогнозировали, что в июле 2023 Землю может накрыть, как минимум, пять магнитных бурь, разной мощности и продолжительности. Это явление иногда оказывает значительное влияние на нашу жизнь и технологии.

Журналисты «Телеграфа» посмотрели, в какие дни белорусам готовится к магнитным бурям, и что делать метеочувствительным людям.

Магнитные бури возникают из-за солнечной активности. Солнце — это бурлящий горячий котел, который время от времени испускает солнечные вспышки, которые, в свою очередь, могут вызвать то, что известно как выброс корональной массы. Этот выброс запускает поток солнечных частиц в космос вдоль солнечного ветра. Если поток направлен на Землю, эти заряженные частицы будут взаимодействовать с нашим магнитным полем, передавая энергию в наши верхние слои атмосферы и вызывая изменения в нашем магнитном поле.

Когда ждать магнитных бурь в июле 2023 года?

Специалисты спрогнозировали, что первая магнитная буря может ожидать Землю уже 1 июля. Согласно отчету Spaceweather.com со ссылкой на метеорологов, выброс корональной массы «произошел три дня назад вспыхнувшим магнитным потоком в северном полушарии Солнца».

«Если удар произойдет, это может привести к небольшой геомагнитной буре класса G1», — отметили там.

Следующую, двухдневную, но слабую, специалисты ждут в пятницу и субботу 7-8 июля.

12-13 июня ожидается самый опасный период. Однако буря 12 числа будет не слишком большой по силе, а 13 числа ожидается и вовсе слабая.

В середине июля, считают специалисты, также может пройти затяжная магнитная буря. Однако она будет совсем слабой по мощности.

Предварительно, последняя (и тоже слабая) магнитная буря в этом месяце ожидается в конце месяца, примерно 29 июля.

Что делать метеочувствительным людям?

В период магнитных бурь метеочувствительным людям стоит соблюдать простые рекомендации, чтобы облегчить свое состояние. А именно:

пейте много жидкости, а также травяные и зеленые чаи;

откажитесь от кофе, алкоголя;

регулярно проветривайте помещение;

избегайте чрезмерной физической активности;

высыпайтесь.

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