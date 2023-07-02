Российские колонны с техникой бегут от Мелитополя к Азовскому морю
- 2.07.2023, 9:07
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Началось «отрицательное наступление»?
На временно оккупированной части Запорожской области жители Мелитопольского района фиксируют массовое перемещение российских захватчиков с техникой в направлении юге, ближе к побережью Азовского моря.
Об этом сообщает местное издание «РИА-Мелитополь».
Отмечается, что жители района рассказывают о выезде в Степановку Первую, Мироновку и Чкалово большой партии российских военных.
Также оккупанты разместили на дачах «Запорожстали» в Степановке много военной техники.
«Активное участие в расселении «освободителей» принимают предатели из числа сотрудников местных сельсоветов, а также старосты, которые представляют списки пустующего жилья», - говорится в публикации.
По словам жителей села, интервенты иногда даже селятся по 11 человек в одном здании.
Схожая подозрительная активность российских захватчиков также фиксируется и в районе лимана. Оккупанты перевозят туда военную технику и части понтонных мостов.
В материале говорится, что россияне на фоне успешных действий Сил обороны Украины на Запорожском направлении осуществляют подобное перемещение в спешке, и «буквально летают по селам на фурах».
Ранее в июне глава Запорожской ОВА Юрий Малашко раскрыл подробности, как проходит «эвакуация» оккупантов в этом регионе. Также чиновник привел несколько примеров, как российские войска грабят захваченные города Запорожской области, в частности, Мелитополь и Энергодар.
Ситуация в Запорожской области
Силы обороны Украины проводят с июня активные действия на нескольких направлениях на фронте, в том числе и в Запорожской области.
По данным Генерального штаба, на фоне успешных боевых действий ВСУ и из-за значительных потерь противника в живой силе увеличиваются случаи дезертирства в подразделениях армии оккупантов.