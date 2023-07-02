Российские колонны с техникой бегут от Мелитополя к Азовскому морю 2.07.2023, 9:07

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Началось «отрицательное наступление»?

На временно оккупированной части Запорожской области жители Мелитопольского района фиксируют массовое перемещение российских захватчиков с техникой в направлении юге, ближе к побережью Азовского моря.

Об этом сообщает местное издание «РИА-Мелитополь».

Отмечается, что жители района рассказывают о выезде в Степановку Первую, Мироновку и Чкалово большой партии российских военных.

Также оккупанты разместили на дачах «Запорожстали» в Степановке много военной техники.

«Активное участие в расселении «освободителей» принимают предатели из числа сотрудников местных сельсоветов, а также старосты, которые представляют списки пустующего жилья», - говорится в публикации.

По словам жителей села, интервенты иногда даже селятся по 11 человек в одном здании.

Схожая подозрительная активность российских захватчиков также фиксируется и в районе лимана. Оккупанты перевозят туда военную технику и части понтонных мостов.

В материале говорится, что россияне на фоне успешных действий Сил обороны Украины на Запорожском направлении осуществляют подобное перемещение в спешке, и «буквально летают по селам на фурах».

Ранее в июне глава Запорожской ОВА Юрий Малашко раскрыл подробности, как проходит «эвакуация» оккупантов в этом регионе. Также чиновник привел несколько примеров, как российские войска грабят захваченные города Запорожской области, в частности, Мелитополь и Энергодар.

Ситуация в Запорожской области

Силы обороны Украины проводят с июня активные действия на нескольких направлениях на фронте, в том числе и в Запорожской области.

По данным Генерального штаба, на фоне успешных боевых действий ВСУ и из-за значительных потерь противника в живой силе увеличиваются случаи дезертирства в подразделениях армии оккупантов.

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