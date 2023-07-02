Зачем перезагружать смартфон: удивительные последствия этой процедуры 1 2.07.2023, 9:11

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Специалисты рассказали, как часто это надо делать.

Многие пользователи смартфонов даже не осведомлены о наличии функции перезагрузки на их устройстве. Мы привыкли, что, в отличие от ноутбуков или компьютеров, наши телефоны работают непрерывно в режиме нон-стоп. Тем не менее, время от времени все же полезно перезагружаться.

В большинстве ситуаций перезагрузка является первым рекомендуемым действием при возникновении любых проблем со смартфоном. Однако на практике перезагрузка также является полезной профилактической мерой, особенно если у вас старый или телефон со слабым процессором, пишет unian.net.

Почему нужно перезагружать смартфон

Первая причина – загрузка на телефон вируса или вредносного приложения. Вы, возможно, помните скандал с ПО Pegasus, когда хакеры и спецслужбы следили за политиками, журналистами и активистами через их iPhone. В результате выяснилось, что перезагрузка устройства может помочь предотвратить прослушивание и утечку данных.

Специалисты объяснили, что вирусы обитают в оперативной памяти (ОЗУ) смартфона, которая зависит от того, включено ли устройство или нет. Поэтому перезагрузка может отключить опасную программу, если таковая есть на вашем устройстве.

Вторая причина – тормоза. Если ваш телефон завис или начал тормозить при открытии приложений или переключении между ними, то его можно выключить и снова включить. Телефон выгрузит приложения из оперативной памяти и начнет работать быстрее.

Если вы не можете точно определить, какое приложение работает на вашем телефоне не так, как надо, то вместо того, чтобы «рыться» в настройках, можно просто потратить 20-30 секунд на перезагрузку смартфона. Тем более, вам ничего для этого не нужно. Достаточно просто выключить его, включить и пойти заниматься своими делами.

Как часто нужно перезагружать смартфон

В отличие от компьютеров или ноутбуков, смартфоны и другие мобильные устройства практически никогда не перезагружаются, т.к. большую часть времени они находятся в режиме ожидания.

Обычно рекомендуется перезагружать смартфон хотя бы раз в пару недель, чтобы обновить систему и очистить ОЗУ от временных файлов и кэша. Однако частота перезагрузок может быть как выше, так и ниже – найдите оптимальный для себя график перезагрузок, который соответствует вашим потребностям и помогает поддерживать стабильную работу смартфона.

К слову, аналогичная процедура актуальна не только для смартфонов, но и для планшетов.

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