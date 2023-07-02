«Поздравляю вас, гражданин соврамши!» Аббас Галлямов

2.07.2023, 9:23

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Путин путается в показаниях из-за мятежа Пригожина.

После путча Пригожина прошло уже больше недели. Пока обещаний, данных стране в своем телеобращении, Путин так и не выполнил. Напомню, что тогда он сказал:

«Наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом. <…> Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, – предали Россию. И ответят за это».

Как мы видим, пока ни сам Пригожин, ни подавляющее большинство других участников путча наказаний не понесли. Вместо наказания была какая-то мутная закулисная сделка, параметры которой совершенно непонятны.

Все, что мы до сих пор видели, это было награждение непричастных и наказание невиновных. Золотов, которого в дни мятежа никто не видел, ходит в героях, Суровикин, который публично обратился к Пригожину с призывом остановиться, наказан.

Давайте зафиксируем, что по крайней мере до настоящего момента Путин своих обещаний не исполнил.

Может быть хватит быть страной, которой можно до бесконечности вешать лапшу на уши?

Аббас Галлямов, t.me

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