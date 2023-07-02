«Самые смелые женщины живут в Минске, но броню заказывают и девушки из деревень» 2.07.2023, 9:34

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Белоруска рассказала, как создала необычный бренд и зарабатывает на пошиве кожаных доспехов.

«Нашла бы ты лучше нормальную работу», – так говорили Екатерине Линдоренко многие знакомые. В то время она только начинала свое дело – создание кожаных доспехов для женщин.

Сегодня основатель бренда аксессуаров cat28lin – успешная ремесленница, у которой более 22 тыс. подписчиков в Instagram и заказчицы по всеми миру. Ее аксессуары называют сексуальными, дерзкими, даже вызывающими. Как остаться самой собой и зарабатывать на том, что нравится?

Об этом Екатерина рассказала корреспонденту Myfin.by.

– Чтобы объяснить, чем именно я занимаюсь, обычно ношу с собой фотографии созданных мной аксессуаров. Но если все-таки описывать словами, то я создаю стильную кожаную броню для сильных современных женщин. Ведь, чтобы носить такие вещи, нужна внутренняя храбрость. Также я делаю авторские кожаные ремни и баски – не менее дерзкие.

Было условие: «Делайте все что хотите»

За плечами у меня художественная школа, где я научилась рисовать, лепить, ткать гобелены. Затем поступила в вуз и получила диплом психолога. Во время учебы в университете продолжала заниматься творчеством: лепила из полимерной глины, делала украшения, а в декрете увлеклась созданием альбомов в технике скрапбукинга. Потом начала вязать сумки, но это занятие мне быстро наскучило.

Для разнообразия пошла на курсы по работе с кожей и поняла: вот оно – мое призвание.

Сначала стала делать обычные аксессуары из кожи, но они были «такие, как у всех».

А потом мне предложили коллаборацию со свадебным салоном. В условиях сотрудничества была такая формулировка: «Делайте все что хотите». Одна эта фраза изменила меня, разрешила быть самой собой, и я придумала свои уникальные аксессуары, которые я создаю и продаю уже три года.

Сама себе строгий начальник

Пошив кожаной брони и других аксессуаров – это не хобби, а мой основной заработок. Дела веду в мастерской – это одна из комнат в доме, полностью отведенная для творчества. Заработанных денег вполне хватает на жизнь. Но нужно понимать, что я занята 24/7. К примеру, мы с мужем начинаем работать в одно время, но он приходит домой и отдыхает. Я же укладываю ребенка спать и возвращаюсь к своим задачам. Если бы я работала «на лайте» по пару часов в день, то на жизнь заработанных денег мне бы не хватило.

Ремесленник – это полноценная работа, а не гибкий график.

Для себя я самый строгий и суровый начальник. Ставлю такую планку, чтобы не зашиться, но обязательно выполнить поставленный план. На изготовление моего самого популярного и дорогого аксессуара – брони «Афина» – уходит один полный день.

Смелые и скромные заказчицы

Мужского ассортимента у меня нет. Делаю аксессуары исключительно для женщин. Всех покупателей условно можно разделить на четыре группы:

Смелые, дерзкие девушки, которым уже не надо ничего доказывать. В моих аксессуарах они ходят и на вечеринки, и на работу. Для них стильная броня – это естественная одежда.

Стеснительные девушки. Мне кажется, что они покупают мои аксессуары, чтобы чувствовать себя более уверенными.

Уверенные статусные женщины, которые не могут позволить себе ходить в кричащей одежде и аксессуарах, но хотят иметь необычный элемент в своей одежде. Они покупают вещи из умеренной линейки – ремни и баски.

Мужчины. Покупают аксессуары в качестве подарков. Мне нужно знать только рост, объем груди и талии девушки. Некоторые мужчины такие мерки своих девушек знают, другие просто напрямую спрашивают. Но иногда бывает, что мы по фотографиям или элементам одежды пытаемся определить размер девушки, чтобы подобрать подходящий ей аксессуар.

Раньше больше всего заказов у меня было из России. Затем Instagram ограничил рекламу на территорию соседней страны, поэтому процент продаж в Россию теперь стремится к нулю. Обращаются только прежние клиенты, которые уже знают о моих работах.

Еще у меня был магазин на сайте электронной коммерции Etsy. Через данную платформу я продавала аксессуары в Европу и США. Это были перспективные рынки. Я вложила в магазин много средств и времени, а затем из-за санкций аккаунты ремесленников из Беларуси заблокировали. Сейчас в Европу и США я не продаю. Даже не из-за закрытия аккаунта на Etsy. Существуют сложности и с получением оплаты из-за границы. К тому же доставка в Европу сильно подорожала в последнее время. Раньше отправка посылки стоила 60 рублей, а в последний раз, когда я отправляла, – 160 рублей.

Сегодня мои основные покупатели – это белоруски. Самые смелые женщины живут в Минске. Однако заказывают «Афины» и девушки из деревень. Тогда я отправляю доспехи почтой.

Кредо: «Если слушать других – ничего не добьешься»

Из своего опыта скажу: когда начинаешь развивать свое дело, нужно опираться только на себя и не рассчитывать на поддержку и понимание даже близких людей. Если слушать других, никогда ничего не добьешься.

Когда я начинала свое дело, меня поддержал только муж. И то это было в стиле: «Ну, слава богу, ты начала чем-то заниматься». Все остальные говорили: «Ты никогда на этом не заработаешь», «Иди и найди нормальную работу» , «Разве ты зря училась в университете?».

Когда у меня не получалось, когда я думала все бросить, никто меня не поддерживал.

Я бы сказала, что близкие в меня поверили, только когда мое дело начало приносить стабильный доход, когда обо мне стали говорить и писать, приглашать на модные показы. Помню, про меня написало одно крупное СМИ, я просыпаюсь утром и вижу на телефоне сообщение от брата: «Ну что, проснулась знаменитой!».

Амбассадор своего бренда

Основной канал продаж и коммуникации – мой Instagram. Реклама не останавливается уже несколько лет. На продвижение трачу по 400 рублей в месяц.

Чтобы продавать в Instagram, нужно заслужить доверие аудитории. И это огромная работа. Я сама амбассадор своего бренда: ношу свои аксессуары, рассказываю о них, о своей жизни, сама же выступаю фотомоделью. Мне кажется, чтобы успешно продвигать аккаунт в Instagram, нужно самой там присутствовать. Даже если ты делаешь что-то крутое и постишь фотографии вещей, маловероятно, что они будут хорошо продаваться.

Самое уникальное, что у тебя есть, – это ты, и этим нужно пользоваться.

С другими моделями работаю на условиях взаимной выгоды. Я оплачиваю студию, визажиста, фотографа, стилиста, а в качестве моделей приглашаю своих клиенток и подписчиц. Бросаю клич – и сразу находятся желающие. С профессиональными моделями не работаю. Во-первых, нет лишних средств на оплату их работы. Во-вторых, зачастую профессиональные модели рекламируют множество брендов. Листаешь ленту Instagram и видишь одну и ту же девушку в разных рекламных акциях – и уже не помнишь, что же она конкретно рекламирует. Бренд не читается.

Кроме того, часто на съемки у меня берут аксессуары. Я не требую деньги за аренду аксессуаров, вместо этого прошу фото, видео. В результате у меня в Instagram аккумулируется много разнообразного контента.

Помимо этого, я участвую в офлайн-маркетах, таких как «Млын», «Крафт Молл», «Большой модный маркет», «Горошек маркет» и «Сарафан маркет». В плане эффективности ярмарок – раз на раз не приходится. На одной и той же ярмарке можно в один день продать много аксессуаров, заработать новых клиентов и подписчиков, а в другой день даже не отбить затраты за участие, а это в среднем 100 рублей за день.

Иногда участвую в модных показах, но для меня это стресс. Так, однажды меня пригласили представить аксессуары на крупном показе мод. Я подготовила моделей, ожидая, что они походят по подиуму и на этом все. А мне говорят, что еще будет выход на подиум моделей с дизайнером. Я думала, что не дойду до конца подиума, так страшно было.

Такой вот парадокс: создаю аксессуары для сильных женщин, сама ношу их, а жутко стесняюсь выходить на сцену. Такая публичность – это не мое, я бы предпочла никуда не ходить, а в свободное время читать книжку в кресле-качалке.

О подводных камнях ремесленничества

Минус работы ремесленником в том, что все приходится делать самому – придумать аксессуар, отшить, сфотографировать, скреативить рекламу, пообщаться с клиентами, продать. Я пробовала делегировать продвижение в Instagram другим людям, но ничего из этого не получилось. Другие люди не могут сделать так, как я вижу это у себя в голове.

Другая трудность в том, что я придумываю аксессуары с нуля. Подсмотреть где-то идеи и процесс производства негде. В результате каждую новую модель я создаю методом проб и ошибок. Например, у меня много аксессуаров с бахромой. Я долго боролась, придумывала, как сделать так, чтобы она меньше осыпалась. Разработала свой раствор, которым покрываю кожу из пульверизатора, вычесываю щеткой с большим ворсом, а потом только нарезаю кожу. После такой процедуры бахрома осыпается значительно меньше.

Единого места, где можно купить кожу, фурнитуру, химию, нитки, – нет. Приходится искать, бегать по разным магазинам. В последнее время появилась проблема с поставками всего: то нет пряжек, то нет колечек или нужного мне куска кожи. Оптом кожу никогда не покупаю, потому что мне важно каждый кусок пощупать и осмотреть. Иногда с заказчицами вместе ездим по магазинам, подбираем кожу, чтобы она идеально подходила образу девушки.

В моем бизнесе присутствует сезонность. Летом, когда жарко, наступает мертвый сезон.

Пик продаж перед Новым годом и новогодними корпоративами – разлетаются все отшитые брони, ремни и баски.

Сейчас, летом, когда нет заказов, я уже отшиваю на Новый год, потому что потом не будет времени. За декабрь я продаю около 30 аксессуаров.

Также лето – это время на отработку новых моделей. Потому что создание новой вещи требует много времени: придумать, подогнать лекала, обязательно походить в аксессуаре, внести изменения, отшить разные размеры. В сезон продаж на это точно времени не будет.

Сейчас самое непонятное время для всех ремесленников и ИП в Беларуси. В законодательстве происходят изменения, и непонятно, в каком статусе я буду работать дальше. Все знакомые ремесленники сейчас в панике и шоке. Почему мы хотим оставаться ремесленниками? Потому что мы творческие люди, и все бюрократические процедуры – заполнение налоговых документов, отчеты – приводят нас в ступор. Я, например, рассеянный человек. Я хорошо делаю свою работу, но даже имя и фамилию клиента предпочитаю скопировать и вставить, чем от руки написать, поскольку велика вероятность, что накосячу с буквами.

Почему нет желания масштабировать бизнес

Если бы я делала кожаные аксессуары только ради денег, то сломалась бы при очередной трудности. Но я кайфую от процесса создания вещи. Ничем другим я заниматься не буду.

Не хочу масштабировать свой бизнес. Производство аксессуаров я не могу никому доверить, а отшивать больше вещей не могу физически. Но, может быть, это и есть моя фишка? Предложение ограничено и лимитировано, потому что все делает сам художник.

По поводу будущего я не паникую. Сижу и тихонько делаю свою работу.

Когда окончательно примут законодательство, все утрясется и разъяснится, тогда я выберу для себя наиболее комфортный режим работы. Точно знаю, что продолжу заниматься своим ремеслом. Будет больше налогов, бумажек, может, придется нанять бухгалтера – все это внешние обстоятельства. В моем маленьком мирке ничего не поменяется. Я больше сейчас думаю о том, какие новые аксессуары буду шить, в каких новых коллаборациях и показах буду принимать участие. Я всегда верю в лучшее.

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