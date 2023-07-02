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Румыния выгнала 40 российских дипломатов

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  • 2.07.2023, 9:48
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Румыния выгнала 40 российских дипломатов

Сотрудников посольства РФ эвакуировали спецрейсом из Бухареста.

Из Бухареста вылетели 40 сотрудников российского посольства специальным рейсом, что был организован Кремлем после приказа МИД Румынии в июне о сокращении в стране дипломатического присутствия РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу министерства иностранных дел Румынии.

По данным румынских властей, на борту самолета находились 11 дипломатов и 29 техническо-административных сотрудников российского посольства.

О решении правительства Румынии относительно сокращения штата посольства РФ в стране на 40 человек был извещен российский посол в Бухаресте 8 июня.

Тогда Бухарест ограничил численность российского персонала уровнем, близким к уровню дипломатического и административно-технического представительства Румынии в Москве.

В целом РФ должна была сократить 51 человек, однако так как не все должности были заняты, Румынию покинули 11 дипломатов и 29 сотрудников из числа технико-административного персонала, что составляет более половины штата.

В МИД Румынии также отметили, что решение о сокращении российского персонала дипмиссии отражает текущий уровень отношений между двумя странами после полномасштабной военной агрессии РФ против Украины. Тогда в российском МИДе пообещали дать ответ.

Позиция Румынии

После широкомасштабного вторжения РФ в Украину Бухарест присоединилась к международным санкциям против Москвы. В прошлом году Румыния выслала нескольких российских дипломатов. Кроме того, страна ограничила выдачу виз гражданам РФ.

В феврале Румыния остановила работу «Российского дома» в стране, заявив при этом, что сторона РФ умышленно искажала реальность и историческую правду, пытаясь таким образом повлиять на мнение румын.

В начале лета президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что страна поддерживает Украину на пути к вступлению в НАТО.

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