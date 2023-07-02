Соратник скандальной Поклонской утонул в Волге

Соратник скандальной Поклонской утонул в Волге24
- 2.07.2023, 10:02
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Прокурор Чувашии проплыл половину пути и ушел на дно.
Бывший заместитель российского «прокурора Крыма», прокурор Республики Чувашия Андрей Фомин утонул во время заплыва в Волге, сообщает «Крым Реалии» со ссылкой на российские телеграм-каналы.
Фомин сначала был замом Натальи Поклонской, а затем исполнял ее обязанности, когда она была избрана в Госдуму РФ.
Как пишет издание Baza, Фомин участвовал в традиционном заплыве в Чебоксарах. Прокурор Чувашии плыл дистанцию 2 километра 200 метров. Примерно через половину пути ему стало плохо. Причины случившегося на момент публикации новости неизвестны.
Наталья Поклонская исчезла из публичного пространства вскоре после начала российского вторжения в Украину. Она критиковала войну, заявив, что буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Президент РФ Владимир Путин снял ее с должности заместителя главы Россотрудничества.