«Для российских офицеров и солдат начинаются тяжелые времена» 2.07.2023, 10:16

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После мятежа Пригожина ВСУ совершили ряд прорывов на фронте.

ВСУ сообщают о продвижениях сразу на нескольких направлениях. В понедельник на передовых позициях украинской армии в Донецкой и Запорожской областях побывал и Владимир Зеленский. По итогам поездки он тоже заявил о продвижении ВСУ. За последние две недели ВСУ удалось освободить по меньшей мере восемь населенных пунктов, среди них территории в районе Красногоровки на Донбассе, которые были оккупированы Россией еще в 2014 году. Эти данные подтвердила британская разведка. Украинский Генштаб сообщает, что на фронте продолжаются тяжелые бои.

Российская армия, в свою очередь, проводит наступление в районе Лимана, Бахмута и Марьинки. Бои ведутся и на купянском направлении. Последние новости с фронта «Настоящему Времени» прокомментировал украинский военный аналитик, замдиректора «Центра исследования армии, конверсии и разоружения» Михаил Самусь.

– Хотел бы обратиться к словам генсека НАТО, который говорит: местность трудная, а российская армия создала мощные оборонительные позиции, в том числе минные поля и противотанковые заграждения. А можно рассказать подробно про местность, что с ней не так?

– С местностью все так. Думаю, что здесь имеется в виду, что местность, которую инженерно готовят для обороны, сложная. Бахмутское направление чем характерно: украинская армия готовила оборонительные сооружения долгие годы. Потом, во время оборонительных боев, которые продолжались очень долго, украинская армия их оставляла постепенно. Российская армия их заняла, и теперь украинской армии нужно освобождать. Соответственно, российская армия заняла оборонительные сооружения, которые готовила украинская армия.

Южное направление тоже имеет свои особенности. Российская армия построила там три линии обороны, заминировала. Это самая сложная полоса, которую украинская армия проходит уже несколько дней, и, в принципе, на некоторых направлениях эта полоса пройдена. Освобождение населенных пунктов, о которых мы слышим, означает, что украинская армия идет в любом случае вперед. То, что это медленно и кому-то не нравится...

В военной науке, если кто-то начинает спешить, особенно на поле боя спешить, не просто при планировании операции, а уже при реализации, то получается как у российской армии: генерал хочет сохранить свои погоны и начинает отдавать идиотские приказы. Здесь решение все-таки принимается, исходя из условий, которые формируются на поле боя. Никто никого не гонит, никакого темпа, чтобы понравиться кому-то в Вашингтоне, естественно, нет.

– Как вам кажется, попытка военного вооруженного мятежа Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» может как-то сказаться на духе российской армии, которая сейчас находится на фронте?

– Во-первых, это не было попыткой военного переворота. Путин сам признал, что он финансировал эту организацию. Эта структура была создана Главным управлением Генерального штаба ВС РФ многие годы назад. Выполняла она сначала тактические задачи, затем геополитические, олигархические, если говорить про Африку. Золото, алмазы, Сирия.

Сейчас эта организация начала выполнять политические задачи, когда к этому проекту присоединились те люди, в том числе в окружении Путина, которые решили использовать это для своих политических амбиций и выхода из той катастрофы, в которую загнал Путин Россию. Поэтому говорить о том, что эта была какая-то попытка какого-то Пригожина, несерьезно. Это определенные группы, в том числе вокруг Путина, формируют новый ландшафт для того, чтобы дальше продвигаться в этой катастрофе.

По поводу того, как украинская армия это использует. Я не думаю, что россияне – это роботы, которым все равно, что делается в самой России. Когда непонятно, какие-то процессы, кто-то Ростов захватывает, кто-то уходит, сюрреализм с Лукашенко, переход в новую реальность в Беларуси, как будто Беларусь – это какая-то другая реальность, в отличие от России. Но суть в том, что мораль и мотивация у российских войск, я уверен, пошатнулась. Дальше этот процесс будет нарастать, тем более что военный натиск продолжается. Объяснения Путина, который выступал вчера и сегодня, мне кажется, добавили только сомнений, что происходит в России, и поэтому и для офицеров, и солдат российских, я думаю, начинаются тяжелые времена.

– До какого периода по погодным условиям в Украине удобнее всего было бы провести контрнаступление?

– Фаза летне-осеннего наступления будет где-то до октября. Дальше нужно будет менять подходы. Зимняя кампания начнется где-то с ноября. Будем смотреть, как будет развиваться ситуация на фронте и в России.

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